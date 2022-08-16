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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220816/إعلام-ماكرون-وزيلينسكي-يبحثان-الوضع-بشأن-محطة-زابوروجيه-1066464621.html
إعلام: ماكرون وزيلينسكي يبحثان الوضع بشأن محطة زابوروجيه
إعلام: ماكرون وزيلينسكي يبحثان الوضع بشأن محطة زابوروجيه
يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T09:48+0000
2022-08-16T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
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وأفادت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، نقلا عن مصادر في الإليزيه، بأنه ينتظر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم الثلاثاء، لبحث الوضع بشأن محطة زابوروجه للطاقة النووية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن كييف تستعد لاستفزازات واسعة النطاق في منطقة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، حيث استقدمت القيادة الأوكرانية ما يصل إلى ألف جندي من الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية. وكانت روسيا قد حذرت من أن نظام كييف يضع المجتمع الدولي أمام تحد صعب وخطير جداً، من خلال استهداف محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالقذائف الصاروخية. وتنفي سلطات كييف استهداف المحطة، بل وتتهم الجيش الروسي، الذي يسيطر على المحطة، بقصفها، الأمر الذي دفع المسؤولين الروس إلى طلب حضور ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتحقق بأنفسهم من صحة الرواية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220815/الدفاع-الروسية-كييف-تعد-لاستفزاز-واسع-النطاق-في-منطقة-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية---1066450740.html
https://sputnikarabic.ae/20220813/ماكرون-يوقع-بروتوكولات-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-حلف-الناتو-1066375859.html
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أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا

إعلام: ماكرون وزيلينسكي يبحثان الوضع بشأن محطة زابوروجيه

09:48 GMT 16.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenkoفلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون
فلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وأفادت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، نقلا عن مصادر في الإليزيه، بأنه ينتظر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم الثلاثاء، لبحث الوضع بشأن محطة زابوروجه للطاقة النووية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن كييف تستعد لاستفزازات واسعة النطاق في منطقة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، حيث استقدمت القيادة الأوكرانية ما يصل إلى ألف جندي من الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية. وكانت روسيا قد حذرت من أن نظام كييف يضع المجتمع الدولي أمام تحد صعب وخطير جداً، من خلال استهداف محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالقذائف الصاروخية.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
الدفاع الروسية: كييف تعد لاستفزاز واسع النطاق في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أمس, 18:58 GMT
وتنفي سلطات كييف استهداف المحطة، بل وتتهم الجيش الروسي، الذي يسيطر على المحطة، بقصفها، الأمر الذي دفع المسؤولين الروس إلى طلب حضور ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتحقق بأنفسهم من صحة الرواية الروسية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
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