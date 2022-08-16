https://sputnikarabic.ae/20220816/إعلام-ماكرون-وزيلينسكي-يبحثان-الوضع-بشأن-محطة-زابوروجيه-1066464621.html
إعلام: ماكرون وزيلينسكي يبحثان الوضع بشأن محطة زابوروجيه
إعلام: ماكرون وزيلينسكي يبحثان الوضع بشأن محطة زابوروجيه
يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T09:48+0000
2022-08-16T09:48+0000
2022-08-16T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064600499_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ce00815c2ed9b297a563ce133084e9f.jpg
وأفادت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، نقلا عن مصادر في الإليزيه، بأنه ينتظر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم الثلاثاء، لبحث الوضع بشأن محطة زابوروجه للطاقة النووية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن كييف تستعد لاستفزازات واسعة النطاق في منطقة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، حيث استقدمت القيادة الأوكرانية ما يصل إلى ألف جندي من الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية. وكانت روسيا قد حذرت من أن نظام كييف يضع المجتمع الدولي أمام تحد صعب وخطير جداً، من خلال استهداف محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالقذائف الصاروخية. وتنفي سلطات كييف استهداف المحطة، بل وتتهم الجيش الروسي، الذي يسيطر على المحطة، بقصفها، الأمر الذي دفع المسؤولين الروس إلى طلب حضور ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتحقق بأنفسهم من صحة الرواية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220815/الدفاع-الروسية-كييف-تعد-لاستفزاز-واسع-النطاق-في-منطقة-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية---1066450740.html
https://sputnikarabic.ae/20220813/ماكرون-يوقع-بروتوكولات-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-حلف-الناتو-1066375859.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064600499_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_c8e8180ea0d501c4a75680339740e070.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
إعلام: ماكرون وزيلينسكي يبحثان الوضع بشأن محطة زابوروجيه
تابعنا عبر
يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وأفادت قناة
"بي إف إم تي في" الفرنسية، نقلا عن مصادر في الإليزيه، بأنه ينتظر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم الثلاثاء، لبحث الوضع بشأن محطة زابوروجه للطاقة النووية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن كييف تستعد لاستفزازات واسعة النطاق في منطقة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، حيث استقدمت القيادة الأوكرانية ما يصل إلى ألف جندي من الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية. وكانت روسيا قد حذرت من أن نظام كييف يضع المجتمع الدولي أمام تحد صعب وخطير جداً، من خلال استهداف محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالقذائف الصاروخية.
وتنفي سلطات كييف استهداف المحطة، بل وتتهم الجيش الروسي، الذي يسيطر على المحطة، بقصفها، الأمر الذي دفع المسؤولين الروس إلى طلب حضور ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتحقق بأنفسهم من صحة الرواية الروسية.