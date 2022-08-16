https://sputnikarabic.ae/20220816/إيران-تسجل-أول-إصابة-بجدري-القردة-1066485273.html
إيران تسجل أول إصابة بجدري القردة
إيران تسجل أول إصابة بجدري القردة
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة في البلاد. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T15:08+0000
2022-08-16T15:08+0000
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إيران
أخبار إيران
جدري القردة
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قالت الصحة الإيرانية في بيان، أنها "سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة لدى فتاة تبلغ من العمر 34 سنة من مدينة الأهواز جنوبي البلاد".وأوضحت الوزارة أن الفتاة ستخضع للحجر الصحي في منزلها ومتابعة العلاج والفحوصات.يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد صنفت الشهر الماضي مرض جدري القردة على أنه يمثل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا.وأشارت إلى أن "هناك أكثر من 16 ألف حالة إصابة بمرض جدري القردة تم تسجيلها في 75 دولة، بالإضافة إلى 5 وفيات".ووفقا للصحة العالمية فإن "تفشي هذا الوباء يزداد بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين، وخاصة أولئك الذين لديهم علاقات جنسية متعددة".وتعتبر المنظمة مخاطر تفشي المرض معتدلة حول العالم، باستثناء المنطقة الأوروبية، التي ترى المنظمة أنها مرتفعة المخاطر فيما يتعلق بتفشي المرض.كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى تضامن دولي لمواجهة جدري القردة، للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.
https://sputnikarabic.ae/20220816/الصحة-العالمية-تطلب-من-الجمهور-المساعدة-في-اختيار-تسمية-لـجدري-القردة-1066475556.html
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إيران, أخبار إيران, جدري القردة
إيران, أخبار إيران, جدري القردة
إيران تسجل أول إصابة بجدري القردة
15:08 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 15:28 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قالت
الصحة الإيرانية في بيان، أنها "سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة لدى فتاة تبلغ من العمر 34 سنة من مدينة الأهواز جنوبي البلاد".
وأوضحت الوزارة أن الفتاة ستخضع للحجر الصحي في منزلها ومتابعة العلاج والفحوصات.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد صنفت الشهر الماضي مرض جدري القردة على أنه يمثل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا.
وأشارت إلى أن "هناك أكثر من 16 ألف حالة إصابة بمرض جدري القردة تم تسجيلها في 75 دولة، بالإضافة إلى 5 وفيات".
ووفقا للصحة العالمية فإن "تفشي هذا الوباء يزداد بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين، وخاصة أولئك الذين لديهم علاقات جنسية متعددة".
وتعتبر المنظمة مخاطر تفشي المرض معتدلة حول العالم، باستثناء المنطقة الأوروبية، التي ترى المنظمة أنها مرتفعة المخاطر فيما يتعلق بتفشي المرض.
كما دعت منظمة الصحة العالمية
إلى تضامن دولي لمواجهة جدري القردة، للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.