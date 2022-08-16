https://sputnikarabic.ae/20220816/إيران-تقدم-ردها-على-النص-المقترح-من-قبل-الاتحاد-الأوروبي-في-مفاوضات-فيينا-1066456045.html

إيران تقدم ردها على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا

إيران تقدم ردها على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا

قدمت إيران، ردها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الاوروبي، مؤكدة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة. 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T06:27+0000

2022-08-16T06:27+0000

2022-08-16T06:27+0000

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الاتفاق النووي الإيراني

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وقال محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، إن "إيران أعربت عن هواجسها، لكن حل القضايا المتبقية ليس بالأمر الصعب كثيرا"، موضحا أن "هواجس إيران تتعلق بنكث الأطراف الغربية العهد تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة".وأضاف: "لا أستطيع أن أقول إنه سيتم التوصل إلى اتفاق، لكننا أقرب إلى الاتفاق من ذي قبل"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، إن "إيران ردت مساء الاثنين على مسودة النص النهائي للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق‭ ‬النووي المبرم في عام 2015"، مؤكدا دراسة تفاصيل هذا الرد لكننا لا نستطيع الكشف عنه في الظرف الراهن.وأضاف أن "الولايات المتحدة أيضا أعلنت عن موقفها لنا بشكل خاص ونحن بدورنا سنواصل بذل الجهود لتقريب وجهات النظر".وكان متحدث وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن واشنطن لم تطرح مسألة تخفيف العقوبات عن إيران، مؤكدا أن العقوبات خارج نطاق الاتفاق النووي غير مطروحة للنقاش.وقال برايس خلال إفادة صحفية: "لم نقترح تخفيف العقوبات على إيران في سياق المحادثات النووية"، مؤكدا أن"الرئيس بايدن كان واضحا دائما بأن العقوبات خارج نطاق الاتفاق النووي ليست محل نقاش".وأشار المتحدث الأمريكي إلى أن إيران لديها "طريق واحد للعودة للاتفاق هو إسقاط المتطلبات غير المقبولة التي تتجاوز نطاق الاتفاق النووي"، قائلا: "طالما اعتبرنا أن تلك المتطلبات لا مكان لها في فيينا".ورأى أن سعي إيران وراء رفع العقوبات يتطلب منها "تغيير السلوك ووقف الأنشطة الخطيرة التي تسببت في العقوبات بالأساس".يذكر أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن مؤخرا تقديمه مسودة تفاهم لجميع أطراف خطة العمل الشاملة والمشتركة تتناول بالتفصيل الدقيق خفض العقوبات عن إيران مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى المسار الصحيح.وفي 4 أغسطس/ آب الحالي، استؤنفت عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، إذ جرت المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية.وبعد 5 أشهر على توقّف مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي واستمرارها بصيغة مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء، نفى مصدر إيراني مطّلع، في حديث مع وكالة "إرنا" الرسمية، صحة ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بشأن تخلّي بلده عن مطلبها بإزالة "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة لى نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20220815/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لن-تناقش-تخفيف-العقوبات-على-إيران-خارج-نطاق-الاتفاق-النووي-1066451496.html

https://sputnikarabic.ae/20220813/الاتحاد-الأوروبي-يقترح-تخفيف-العقوبات-ضد-الحرس-الثوري-لإحياء-الاتفاق-النووي--1066354931.html

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