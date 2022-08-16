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https://sputnikarabic.ae/20220816/استطلاع-ملايين-البريطانيين-يستغنون-عن-وجبات-بسبب-ارتفاع-أسعار-الطعام-1066499055.html
استطلاع: ملايين البريطانيين يستغنون عن وجبات بسبب ارتفاع أسعار الطعام
استطلاع: ملايين البريطانيين يستغنون عن وجبات بسبب ارتفاع أسعار الطعام
أظهر مسح نشر اليوم الثلاثاء أن ملايين البريطانيين قللوا من تناولهم للطعام منذ أن تسبب نقص الغذاء العالمي وارتفاع أسعار الطاقة في رفع أسعار الطعام في المملكة... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T21:52+0000
2022-08-16T21:55+0000
بريطانيا
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موسكو- سبوتنيك. وخلص الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لصالح "راديو تايمز" إلى أن 16% من المشاركين في الاستطلاع يستغنون عن وجبات بشكل منتظم لتوفير الأموال.وأشار إلى أن 4 من كل 10 أشخاص يتخلون عن المنتجات الغذائية التي اعتادوا على شرائها لأسباب مالية.قال نحو 50 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في 8 و9 أغسطس/ اب إنه تعين عليهم أن يقللوا من تناول الطعام في المقاهي والمطاعم في محاولة لضبط ميزانيتهم بسبب استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.وقالت صحيفة التايمز اليومية إن أسعار المواد الغذائية تأتي في المرتبة الثانية بعد النقل باعتبارها المحرك الرئيسي وراء ارتفاع التضخم الذي سجل أعلى مستوى في 40 عاما، عند 9.4٪ في يونيو/ حزيران.وبحسب ما ورد اشتكت بعض العائلات من أنها لم تعد قادرة على تحمل تكاليف التسوق الأسبوعي.
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استطلاع: ملايين البريطانيين يستغنون عن وجبات بسبب ارتفاع أسعار الطعام

21:52 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 21:55 GMT 16.08.2022)
© Depositphotos / Nalgaطعام مكسيكي تقليدي "تاكو"
طعام مكسيكي تقليدي تاكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Depositphotos / Nalga
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أظهر مسح نشر اليوم الثلاثاء أن ملايين البريطانيين قللوا من تناولهم للطعام منذ أن تسبب نقص الغذاء العالمي وارتفاع أسعار الطاقة في رفع أسعار الطعام في المملكة المتحدة بأسرع معدل خلال 4 عقود.
موسكو- سبوتنيك. وخلص الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لصالح "راديو تايمز" إلى أن 16% من المشاركين في الاستطلاع يستغنون عن وجبات بشكل منتظم لتوفير الأموال.
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وأشار إلى أن 4 من كل 10 أشخاص يتخلون عن المنتجات الغذائية التي اعتادوا على شرائها لأسباب مالية.
قال نحو 50 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في 8 و9 أغسطس/ اب إنه تعين عليهم أن يقللوا من تناول الطعام في المقاهي والمطاعم في محاولة لضبط ميزانيتهم بسبب استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت صحيفة التايمز اليومية إن أسعار المواد الغذائية تأتي في المرتبة الثانية بعد النقل باعتبارها المحرك الرئيسي وراء ارتفاع التضخم الذي سجل أعلى مستوى في 40 عاما، عند 9.4٪ في يونيو/ حزيران.
وبحسب ما ورد اشتكت بعض العائلات من أنها لم تعد قادرة على تحمل تكاليف التسوق الأسبوعي.
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