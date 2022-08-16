https://sputnikarabic.ae/20220816/الألعاب-العسكرية-الدولية-افتتاح-مسابقة-الغوص-في-خليج-عمان-1066459084.html
الألعاب العسكرية الدولية... افتتاح مسابقة الغوص في خليج عمان... صور
الألعاب العسكرية الدولية... افتتاح مسابقة الغوص في خليج عمان... صور
أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق مسابقة الغوص ضمن الألعاب العسكرية الدولية – 2022. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T08:02+0000
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وتجري مسابقة الغوص في خليج عمان بمشاركة روسيا وإيران والصين وسوريا وفنزويلا والهند.وافتتحها المشاركون بتنفيذ تمارين محددة. فمثلا، قام الفريق السوري بإجراء تمرين حول مساعدة سفينة منكوبة. وأدى الفريق الفنزويلي نفس التمرين بينما قام الفريق الروسي بتنفيذ التمرين حول مساعدة غواصة منكوبة.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدور الرئيسي في هذا التمرين أداه الغواص إيفان بونياتيشين الذي لم يرتكب أي خطأ حين قام بتوفير الهواء لأعضاء الفريق الآخرين قبل أن يباشروا مهمتهم بالغوص في أعماق البحر.وتستمر فعاليات المسابقة حتى 23 أغسطس/آب.
https://sputnikarabic.ae/20220815/طائرات-مسيرة-تتنافس-على-جوائز-الصيد-بالصقور-في-إيران-1066426445.html
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رياضة, آرميا 2022, روسيا, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران
الألعاب العسكرية الدولية... افتتاح مسابقة الغوص في خليج عمان... صور 08:02 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 08:33 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق مسابقة الغوص ضمن الألعاب العسكرية الدولية – 2022.
وتجري مسابقة الغوص في خليج عمان بمشاركة روسيا وإيران والصين وسوريا وفنزويلا والهند.
وافتتحها المشاركون بتنفيذ تمارين محددة. فمثلا، قام الفريق السوري بإجراء تمرين حول مساعدة سفينة منكوبة. وأدى الفريق الفنزويلي نفس التمرين بينما قام الفريق الروسي بتنفيذ التمرين حول مساعدة غواصة منكوبة.
© Sputnik الألعاب العسكرية الدولية... افتتاح مسابقة الغوص في خليج عمان
الألعاب العسكرية الدولية... افتتاح مسابقة الغوص في خليج عمان
© Sputnik الألعاب العسكرية الدولية... افتتاح مسابقة الغوص في خليج عمان
الألعاب العسكرية الدولية... افتتاح مسابقة الغوص في خليج عمان
© Sputnik الألعاب العسكرية الدولية... افتتاح مسابقة الغوص في خليج عمان
الألعاب العسكرية الدولية... افتتاح مسابقة الغوص في خليج عمان
الألعاب العسكرية الدولية... افتتاح مسابقة الغوص في خليج عمان
الألعاب العسكرية الدولية... افتتاح مسابقة الغوص في خليج عمان
الألعاب العسكرية الدولية... افتتاح مسابقة الغوص في خليج عمان
و
ذكرت
وزارة الدفاع الروسية أن الدور الرئيسي في هذا التمرين أداه الغواص إيفان بونياتيشين الذي لم يرتكب أي خطأ حين قام بتوفير الهواء لأعضاء الفريق الآخرين قبل أن يباشروا مهمتهم بالغوص في أعماق البحر.
وتستمر فعاليات المسابقة حتى 23 أغسطس/آب.