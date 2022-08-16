https://sputnikarabic.ae/20220816/الإمارات-نسعى-لفتح-طرق-تجارية-جديدة-داخل-آسيا-الوسطى-1066498029.html
الإمارات: نسعى لفتح طرق تجارية جديدة داخل آسيا الوسطى
الإمارات: نسعى لفتح طرق تجارية جديدة داخل آسيا الوسطى
كشف وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي عن سعي بلاده لفتح طرق تجارية جديدة بهدف تعزيز قدرة وترابط القطاعات اللوجستية داخل آسيا... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T20:54+0000
2022-08-16T20:54+0000
2022-08-16T20:54+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للوفد الإماراتي المشارك في المؤتمر الوزاري للنقل للدول النامية غير الساحلية الذي انطلق الاثنين في منطقة أفازا بمدينة تركمانباشي في تركمانستان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.وقال الوزير إن الهدف من فتح الطرق التجارية الجديدة هو دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات المشتركة.وأشار إلى تزايد الحاجة لتطوير أنظمة نقل مستدامة وأسرع وأكثر سلاسة وكفاءة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المتواصلة.واعتبر وزير الطاقة أن الوضع يستدعي العمل من أجل استكشاف أفضل الممارسات لإقامة ممرات جديدة وتطوير وإدارة الممرات القائمة.وأكد أن الشركات الإماراتية التي تعمل في قطاع النقل لديها خبرة كبيرة في مجال تطوير البنية التحتية للدول النامية غير الساحلية.وأشار إلى أن بلاده ممثلة في موانئ أبوظبي عقدت العديد من الاتفاقيات لإطلاق أعمال الخدمات اللوجستية والشحن وتطوير البنية التحتية لخدمات النقل لتمكين السلع من الوصول إلى الأسواق العالمية بتكاليف تنافسية وذلك بهدف الاستفادة القصوى وتعزيز التعاون المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20220811/رئيس-الإمارات-محمد-بن-زايد-يقود-مروحية-في-جولة-حول-بلاده-فيديو-1066304546.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات: نسعى لفتح طرق تجارية جديدة داخل آسيا الوسطى
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كشف وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي عن سعي بلاده لفتح طرق تجارية جديدة بهدف تعزيز قدرة وترابط القطاعات اللوجستية داخل آسيا الوسطى.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للوفد الإماراتي المشارك في المؤتمر الوزاري للنقل للدول النامية غير الساحلية الذي انطلق الاثنين في منطقة أفازا بمدينة تركمانباشي في تركمانستان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية
.
وقال الوزير إن الهدف من فتح الطرق التجارية الجديدة هو دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات المشتركة.
وأشار إلى تزايد الحاجة لتطوير أنظمة نقل مستدامة وأسرع وأكثر سلاسة وكفاءة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المتواصلة.
واعتبر وزير الطاقة أن الوضع يستدعي العمل من أجل استكشاف أفضل الممارسات لإقامة ممرات جديدة وتطوير وإدارة الممرات القائمة.
وأكد أن الشركات الإماراتية التي تعمل في قطاع النقل لديها خبرة كبيرة في مجال تطوير البنية التحتية للدول النامية غير الساحلية.
وأشار إلى أن بلاده ممثلة في موانئ أبوظبي عقدت العديد من الاتفاقيات لإطلاق أعمال الخدمات اللوجستية والشحن وتطوير البنية التحتية لخدمات النقل لتمكين السلع من الوصول إلى الأسواق العالمية بتكاليف تنافسية وذلك بهدف الاستفادة القصوى وتعزيز التعاون المشترك.