https://sputnikarabic.ae/20220816/الاقتصاد-الروسية-تقدر-متوسط-سعر-صرف-الدولار-في-2022-عند-681-روبل-1066499269.html
الاقتصاد الروسية تقدر متوسط سعر صرف الدولار في 2022 عند 68.1 روبل
الاقتصاد الروسية تقدر متوسط سعر صرف الدولار في 2022 عند 68.1 روبل
قال مسؤول اتحادي مطلع على مناقشة مسودة توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية للفترة 2023-2025 إن الوزارة عدلت تقييمها لمتوسط سعر الصرف السنوي للدولار... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T22:09+0000
2022-08-16T22:09+0000
2022-08-16T22:10+0000
الاقتصاد الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر للصحفيين إنه استنادا إلى مسودة التوقعات التي ما تزال قيد المناقشة، تتوقع الوزارة متوسط سعر صرف سنوي بالدولار يبلغ 69.2 روبل لكل دولار في عام 2023، و72.9 روبل و74.8 روبل لكل دولار في عامي 2024 و2025.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الاقتصاد الروسي
الاقتصاد الروسية تقدر متوسط سعر صرف الدولار في 2022 عند 68.1 روبل
22:09 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 22:10 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
قال مسؤول اتحادي مطلع على مناقشة مسودة توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية للفترة 2023-2025 إن الوزارة عدلت تقييمها لمتوسط سعر الصرف السنوي للدولار الأمريكي في عام 2022 من 76.7 روبل لكل دولار إلى 68.1 روبل لكل دولار في النسخة الربيعية من التوقعات.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المصدر للصحفيين إنه استنادا إلى مسودة التوقعات التي ما تزال قيد المناقشة، تتوقع الوزارة متوسط سعر صرف سنوي بالدولار يبلغ 69.2 روبل لكل دولار في عام 2023، و72.9 روبل و74.8 روبل لكل دولار في عامي 2024 و2025.