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البرلمان الأوكراني يكشف عن تكلفة تمويل الجيش
البرلمان الأوكراني يكشف عن تكلفة تمويل الجيش
قال نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، اليوم الثلاثاء، إن 130 مليار غريفن (حوالي 3.5 مليار دولار) تنفق على تمويل الجيش الأوكراني كل شهر. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T10:14+0000
2022-08-16T10:15+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال زيليزنياك لقناة "24" التلفزيونية المحلية: "الحرب مكلفة للغاية، كل شهر تنفق أوكرانيا أكثر من 130 مليار على هذا. وعلى الرغم من أن الشركاء الدوليين يزودوننا بالأسلحة، إلا أنهم لا يمولون الجيش الأوكراني، فإن الأموال المخصصة لذلك تأتي من الميزانية". ووفقا له، فإنه سيتم "طباعة النقود" إذا فشلت أوكرانيا في ضمان استقرار النظام المالي. وتابع: "الآن ننفق حوالي 200-250 مليار غريفن (5.4-6.7 مليار دولار أمريكي) شهريا، ونكسب بحد أقصى 80 مليار غريفن (2.2 مليار دولار أمريكي). هذه سندات حرب للبنك الوطني ومساعدة دولية جزئيًا من الشركاء. هذه هي الرياضيات العسكرية الحزينة". في وقت سابق، زاد البرلمان الأوكراني من الإنفاق على الدفاع والدعم الاقتصادي بمقدار 7.3 مليار دولار. وذكر زيليزنياك أن الإنفاق عززه الاقتراض المحلي المتزايد، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الأمن والدفاع هذا العام الآن 32.5 مليار دولار.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

البرلمان الأوكراني يكشف عن تكلفة تمويل الجيش

10:14 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 10:15 GMT 16.08.2022)
© Sputnik . Игорь Маслов / الذهاب إلى بنك الصورالعثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Игорь Маслов
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قال نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، اليوم الثلاثاء، إن 130 مليار غريفن (حوالي 3.5 مليار دولار) تنفق على تمويل الجيش الأوكراني كل شهر.
وقال زيليزنياك لقناة "24" التلفزيونية المحلية: "الحرب مكلفة للغاية، كل شهر تنفق أوكرانيا أكثر من 130 مليار على هذا. وعلى الرغم من أن الشركاء الدوليين يزودوننا بالأسلحة، إلا أنهم لا يمولون الجيش الأوكراني، فإن الأموال المخصصة لذلك تأتي من الميزانية".

وأشار إلى أن البرلمان صوّت يوم الاثنين على زيادة ميزانية الدفاع الأوكرانية بمقدار 270 مليار غريفن (7.3 مليار دولار أمريكي)، منها حوالي 269.5 مليار غريفن إنفاق عسكري.

ووفقا له، فإنه سيتم "طباعة النقود" إذا فشلت أوكرانيا في ضمان استقرار النظام المالي. وتابع: "الآن ننفق حوالي 200-250 مليار غريفن (5.4-6.7 مليار دولار أمريكي) شهريا، ونكسب بحد أقصى 80 مليار غريفن (2.2 مليار دولار أمريكي). هذه سندات حرب للبنك الوطني ومساعدة دولية جزئيًا من الشركاء. هذه هي الرياضيات العسكرية الحزينة".
في وقت سابق، زاد البرلمان الأوكراني من الإنفاق على الدفاع والدعم الاقتصادي بمقدار 7.3 مليار دولار. وذكر زيليزنياك أن الإنفاق عززه الاقتراض المحلي المتزايد، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الأمن والدفاع هذا العام الآن 32.5 مليار دولار.
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