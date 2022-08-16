https://sputnikarabic.ae/20220816/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-تحذيرا-لأفراده-بشأن-التحليق-فوق-السعودية-وسلطنة-عمان-1066466161.html

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لأفراده بشأن التحليق فوق السعودية وسلطنة عمان

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لأفراده بشأن التحليق فوق السعودية وسلطنة عمان

كشف مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أنه لن يُسمحَ للعاملين والجنود في الخدمة الدائمة في صفوف الجيش بالسفر فوق السعودية وسلطنة عُمان، خلال طريقهم إلى وجهات سياحية... 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T10:12+0000

2022-08-16T10:12+0000

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ونقل موقع "يسرائيل هيوم"، عن المسؤولين قولهم إن تحذير السفر يشمل أيضًا الرحلات الجوية الأجنبية القادمة من فرنسا وألمانيا وإنجلترا ودول أوروبية أخرى، والتي تمر عبر دول لا يسمح للعسكريين بالتحليق فوق مجالها، مثل السعودية وسلطنة عمان وإيران.كما لا يُسمح للعسكريين الإسرائيليين بالسفر إلى تركيا، لذا يُحظر أيضًا السفر بطائرات تجعل من تركيا محطة ربط باتجاه الشرق، وفقا للموقع.وكانت هيئة الطيران السعودية، قد أعلنت عن فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الأجواء السعودية وفاءً لالتزامات المملكة بموجب اتفاقية شيكاغو للعام 1944.وكان فتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل أحد محاور تركيز زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي إلى البلدين اللذين لا توجد بينهما علاقات رسمية. ووافقت الرياض من حيث المبدأ.ويوم 17 يوليو/تموز الماضي، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن قرار الرياض رفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران لاستخدام مجالها الجوي لن يكون مقدمة للتطبيع مع إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20220811/طيران-العال-الإسرائيلية-تحصل-على-موافقة-بالتحليق-في-الأجواء-السعودية-وتنتظر-إذنا-من-سلطنة-عمان-1066287864.html

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