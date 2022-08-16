https://sputnikarabic.ae/20220816/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-الجندي-الذي-أصيب-شمال-الضفة-الغربية-1066453852.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي الذي أصيب شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي الذي أصيب شمال الضفة الغربية
أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، مقتل الجندي الإسرائيلي الذي أصيب برصاصتين في صدره بالقرب من طولكرم شمال الضفة الغربية الليلة... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T01:43+0000
2022-08-16T01:43+0000
2022-08-16T01:43+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن أحد الجنود اشتبه بوجود مسلح فلسطيني فأطلق عليه النار.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، أن "تقارير وردت عن عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من منطقة التماس قرب طولكرم".وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "العملية نفذت من مركبة عابرة، وأضافت أن قواته شرعت بمطاردة المنفذين".وقال موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلي، إن "إسرائيليا أصيب في عملية إطلاق النار. ولم تحدد الصحيفة هوية المصاب أو حالته الصحية".
https://sputnikarabic.ae/20220815/إصابة-جندي-إسرائيلي-والجيش-يقول-إنه-ظروف-إطلاق-النار-لاتزال-قيد-الفحص-1066452676.html
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أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي الذي أصيب شمال الضفة الغربية
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أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، مقتل الجندي الإسرائيلي الذي أصيب برصاصتين في صدره بالقرب من طولكرم شمال الضفة الغربية الليلة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن أحد الجنود اشتبه بوجود مسلح فلسطيني فأطلق عليه النار.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، أن "تقارير وردت عن عملية إطلاق نار وقعت
بالقرب من منطقة التماس قرب طولكرم".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "العملية نفذت من مركبة عابرة، وأضافت أن قواته شرعت بمطاردة المنفذين".
وقال موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلي، إن "إسرائيليا أصيب في عملية إطلاق النار. ولم تحدد الصحيفة هوية المصاب أو حالته الصحية".