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https://sputnikarabic.ae/20220816/الخارجية-الأمريكية-تعلن-البحث-عن-آلية-لرفع-الحظر-عن-أصول-البنك-المركزي-الأفغاني-1066479745.html
الخارجية الأمريكية تعلن البحث عن آلية لرفع الحظر عن أصول البنك المركزي الأفغاني
الخارجية الأمريكية تعلن البحث عن آلية لرفع الحظر عن أصول البنك المركزي الأفغاني
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة تبحث عن آلية لفتح أصول البنك المركزي الأفغاني، لكن هذا لن يحدث على المدى القصير. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T13:34+0000
2022-08-16T13:34+0000
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وأضاف برايس في إفادة صحفية: "إننا نبحث عن آليات يمكن استخدامها لضمان إنقاذ 3.5 مليار (دولار) تتدفق بشكل فعال إلى الشعب الأفغاني بطريقة تضمن عدم وصولها إلى الجماعات الإرهابية أو أي مكان آخر". وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليست متأكدة بعد من أن الأصول عقب رفع التجميد عنها ستدار بطريقة مسؤولة.
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الخارجية الأمريكية تعلن البحث عن آلية لرفع الحظر عن أصول البنك المركزي الأفغاني

13:34 GMT 16.08.2022
الخارجية الأمريكية تعلن البحث عن آلية لرفع الحظر عن أصول البنك المركزي الأفغاني
الخارجية الأمريكية تعلن البحث عن آلية لرفع الحظر عن أصول البنك المركزي الأفغاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة تبحث عن آلية لفتح أصول البنك المركزي الأفغاني، لكن هذا لن يحدث على المدى القصير.
وأضاف برايس في إفادة صحفية: "إننا نبحث عن آليات يمكن استخدامها لضمان إنقاذ 3.5 مليار (دولار) تتدفق بشكل فعال إلى الشعب الأفغاني بطريقة تضمن عدم وصولها إلى الجماعات الإرهابية أو أي مكان آخر".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليست متأكدة بعد من أن الأصول عقب رفع التجميد عنها ستدار بطريقة مسؤولة.
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