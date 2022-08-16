عربي
https://sputnikarabic.ae/20220816/الخارجية-الأمريكية-تعلن-البحث-عن-آلية-لفك-تجميد-أصول-البنك-المركزي-الأفغاني-1066468728.html
الخارجية الأمريكية تعلن البحث عن آلية "لفك تجميد" أصول البنك المركزي الأفغاني
الخارجية الأمريكية تعلن البحث عن آلية "لفك تجميد" أصول البنك المركزي الأفغاني
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تبحث عن آلية لتحرير أصول البنك المركزي الأفغاني، لكن هذا لن يحدث على المدى القصير. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T11:27+0000
2022-08-16T11:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1048339049_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c336eb0495a6c129458fdf73428f41d7.jpg
وأضاف برايس في إفادة صحفية: "إننا نبحث آليات يمكن استخدامها لضمان إنقاذ 3.5 مليار (دولار) تتدفق بشكل فعال إلى الشعب الأفغاني بطريقة تضمن عدم مآلها إلى الجماعات الإرهابية أو أي مكان آخر".وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليست متأكدة بعد من أن الأصول عقب رفع التجميد عنها ستدار بطريقة مسؤولة.وأوضح: "لا نتوقع إعادة رسملة البنك المركزي الأفغاني في المستقبل القريب، لقد انخرطنا ونواصل المشاركة لعدة أشهر مع التكنوقراط الأفغان، ومع البنك المركزي بشأن إجراءات تحسين استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد".وقال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في أفغانستان، رامز الأكبروف، يوم أمس الاثنين، إن الأمم المتحدة تتطلع لإعادة احتياطيات أفغانستان البالغة 7 مليارات دولار لدى الولايات المتحدة إلى كابول.وأضاف الأكبروف، خلال حديث للصحفيين: "نحن بحاجة إلى إعادة هذه الأصول إلى أفغانستان، وأعلم أن هناك مفاوضات جارية بشأن تلك العائدات، وأعلم أنه تم تقديم مقترحات بشأن الشروط المحددة لكيفية، إعادة أصول القطاع الخاص. ولذلك، يجب ممارسة المرونة بشأن كلا الجانبين".
https://sputnikarabic.ae/20220816/ترامب-الولايات-المتحدة-تركت-أسلحة-في-أفغانستان-تقدر-بـ-85-مليار-دولار-1066453703.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1048339049_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_03d888aa575bae65f7e84cc177875df6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم

الخارجية الأمريكية تعلن البحث عن آلية "لفك تجميد" أصول البنك المركزي الأفغاني

11:27 GMT 16.08.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تبحث عن آلية لتحرير أصول البنك المركزي الأفغاني، لكن هذا لن يحدث على المدى القصير.
وأضاف برايس في إفادة صحفية: "إننا نبحث آليات يمكن استخدامها لضمان إنقاذ 3.5 مليار (دولار) تتدفق بشكل فعال إلى الشعب الأفغاني بطريقة تضمن عدم مآلها إلى الجماعات الإرهابية أو أي مكان آخر".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليست متأكدة بعد من أن الأصول عقب رفع التجميد عنها ستدار بطريقة مسؤولة.
وأوضح: "لا نتوقع إعادة رسملة البنك المركزي الأفغاني في المستقبل القريب، لقد انخرطنا ونواصل المشاركة لعدة أشهر مع التكنوقراط الأفغان، ومع البنك المركزي بشأن إجراءات تحسين استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
ترامب: الولايات المتحدة تركت أسلحة في أفغانستان تقدر بـ 85 مليار دولار
01:02 GMT
وقال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في أفغانستان، رامز الأكبروف، يوم أمس الاثنين، إن الأمم المتحدة تتطلع لإعادة احتياطيات أفغانستان البالغة 7 مليارات دولار لدى الولايات المتحدة إلى كابول.
وأضاف الأكبروف، خلال حديث للصحفيين: "نحن بحاجة إلى إعادة هذه الأصول إلى أفغانستان، وأعلم أن هناك مفاوضات جارية بشأن تلك العائدات، وأعلم أنه تم تقديم مقترحات بشأن الشروط المحددة لكيفية، إعادة أصول القطاع الخاص. ولذلك، يجب ممارسة المرونة بشأن كلا الجانبين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала