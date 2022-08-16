https://sputnikarabic.ae/20220816/الخارجية-الأمريكية-تعلن-البحث-عن-آلية-لفك-تجميد-أصول-البنك-المركزي-الأفغاني-1066468728.html
الخارجية الأمريكية تعلن البحث عن آلية "لفك تجميد" أصول البنك المركزي الأفغاني
الخارجية الأمريكية تعلن البحث عن آلية "لفك تجميد" أصول البنك المركزي الأفغاني
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تبحث عن آلية لتحرير أصول البنك المركزي الأفغاني، لكن هذا لن يحدث على المدى القصير. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T11:27+0000
2022-08-16T11:27+0000
2022-08-16T11:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
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وأضاف برايس في إفادة صحفية: "إننا نبحث آليات يمكن استخدامها لضمان إنقاذ 3.5 مليار (دولار) تتدفق بشكل فعال إلى الشعب الأفغاني بطريقة تضمن عدم مآلها إلى الجماعات الإرهابية أو أي مكان آخر".وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليست متأكدة بعد من أن الأصول عقب رفع التجميد عنها ستدار بطريقة مسؤولة.وأوضح: "لا نتوقع إعادة رسملة البنك المركزي الأفغاني في المستقبل القريب، لقد انخرطنا ونواصل المشاركة لعدة أشهر مع التكنوقراط الأفغان، ومع البنك المركزي بشأن إجراءات تحسين استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد".وقال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في أفغانستان، رامز الأكبروف، يوم أمس الاثنين، إن الأمم المتحدة تتطلع لإعادة احتياطيات أفغانستان البالغة 7 مليارات دولار لدى الولايات المتحدة إلى كابول.وأضاف الأكبروف، خلال حديث للصحفيين: "نحن بحاجة إلى إعادة هذه الأصول إلى أفغانستان، وأعلم أن هناك مفاوضات جارية بشأن تلك العائدات، وأعلم أنه تم تقديم مقترحات بشأن الشروط المحددة لكيفية، إعادة أصول القطاع الخاص. ولذلك، يجب ممارسة المرونة بشأن كلا الجانبين".
https://sputnikarabic.ae/20220816/ترامب-الولايات-المتحدة-تركت-أسلحة-في-أفغانستان-تقدر-بـ-85-مليار-دولار-1066453703.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم
الخارجية الأمريكية تعلن البحث عن آلية "لفك تجميد" أصول البنك المركزي الأفغاني
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تبحث عن آلية لتحرير أصول البنك المركزي الأفغاني، لكن هذا لن يحدث على المدى القصير.
وأضاف برايس في إفادة صحفية: "إننا نبحث آليات يمكن استخدامها لضمان إنقاذ 3.5 مليار (دولار) تتدفق بشكل فعال إلى الشعب الأفغاني بطريقة تضمن عدم مآلها إلى الجماعات الإرهابية أو أي مكان آخر".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليست متأكدة بعد من أن الأصول عقب رفع التجميد عنها ستدار بطريقة مسؤولة.
وأوضح: "لا نتوقع إعادة رسملة البنك المركزي الأفغاني في المستقبل القريب، لقد انخرطنا ونواصل المشاركة لعدة أشهر مع التكنوقراط الأفغان، ومع البنك المركزي بشأن إجراءات تحسين استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد".
وقال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في أفغانستان، رامز الأكبروف، يوم أمس الاثنين، إن الأمم المتحدة تتطلع لإعادة احتياطيات أفغانستان البالغة 7 مليارات دولار لدى الولايات المتحدة إلى كابول.
وأضاف الأكبروف
، خلال حديث للصحفيين: "نحن بحاجة إلى إعادة هذه الأصول إلى أفغانستان، وأعلم أن هناك مفاوضات جارية بشأن تلك العائدات، وأعلم أنه تم تقديم مقترحات بشأن الشروط المحددة لكيفية، إعادة أصول القطاع الخاص. ولذلك، يجب ممارسة المرونة بشأن كلا الجانبين".