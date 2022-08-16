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https://sputnikarabic.ae/20220816/الخارجية-الروسية-طالبان-تعهدت-بمنع-نقل-الإرهابيين-المجندين-إلى-أوكرانيا-1066455301.html
الخارجية الروسية: "طالبان" تعهدت بمنع نقل الإرهابيين المجندين إلى أوكرانيا
الخارجية الروسية: "طالبان" تعهدت بمنع نقل الإرهابيين المجندين إلى أوكرانيا
أكدت "طالبان" أنها وفي حدود إمكانياتها، لن تسمح بنقل مسلحي المنظمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) إلى أوكرانيا. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T05:38+0000
2022-08-16T06:00+0000
أخبار أوكرانيا
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بحسب ما أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير دائرة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، لـ"سبوتنيك".وأضاف الدبلوماسي ردا على سؤال ذي صلة قائلا: "لقد ضمنت طالبان أنها لن تسمح في حدود إمكانياتها الحقيقية. وهم ليسوا منافقين على الإطلاق".يذكر أنه بعد وصولها إلى السلطة في أغسطس/آب من العام الماضي، وعدت "طالبان" بأنه لن يكون هناك تهديد لأمن روسيا ودول آسيا الوسطى من أراضي أفغانستان.وفي 15 أغسطس 2021، استولت "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول بعد استيلائها على غالبية الأراضي الأفغانية.وسيطرت "طالبان" على السلطة في أفغانستان، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت "طالبان" حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، دون مقاومة تذكر.
https://sputnikarabic.ae/20220816/كابولوف-موسكو-لا-تريد-أن-تظهر-المقاتلات-التابعة-للقوات-الأفغانية-السابقة-في-أوكرانيا-1066454400.html
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أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: "طالبان" تعهدت بمنع نقل الإرهابيين المجندين إلى أوكرانيا

05:38 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 06:00 GMT 16.08.2022)
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أكدت "طالبان" أنها وفي حدود إمكانياتها، لن تسمح بنقل مسلحي المنظمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) إلى أوكرانيا.
بحسب ما أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير دائرة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، لـ"سبوتنيك".

ورد كابولوف بالإيجاب عند سؤاله عما إذا كانت روسيا على اتصال مع "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) بسبب تقارير تفيد بأن دولا ثالثة تجند مقاتلين في أفغانستان لإرسالهم إلى أوكرانيا.

وأضاف الدبلوماسي ردا على سؤال ذي صلة قائلا: "لقد ضمنت طالبان أنها لن تسمح في حدود إمكانياتها الحقيقية. وهم ليسوا منافقين على الإطلاق".

وتابع قائلا إن جزءا من القوات الخاصة الأفغانية السابقة انضم إلى الجماعات النازية في أوكرانيا.

المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
كابولوف: موسكو لا تريد أن تظهر المقاتلات التابعة للقوات الأفغانية السابقة في أوكرانيا
03:20 GMT
يذكر أنه بعد وصولها إلى السلطة في أغسطس/آب من العام الماضي، وعدت "طالبان" بأنه لن يكون هناك تهديد لأمن روسيا ودول آسيا الوسطى من أراضي أفغانستان.
وفي 15 أغسطس 2021، استولت "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول بعد استيلائها على غالبية الأراضي الأفغانية.
وسيطرت "طالبان" على السلطة في أفغانستان، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
وشكلت "طالبان" حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، دون مقاومة تذكر.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:47 GMT
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