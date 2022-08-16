https://sputnikarabic.ae/20220816/الدفاع-الإيرانية-بلادنا-ستواصل-السعي-لمنطقة-منزوعة-السلاح-النووي-في-الشرق-الأوسط-1066469112.html
الدفاع الإيرانية: بلادنا ستواصل السعي لمنطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط
الدفاع الإيرانية: بلادنا ستواصل السعي لمنطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط
قال نائب رئيس الأركان الإيراني علي عبد الله، اليوم الخميس، إن "إيران ستواصل بذل الجهود لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط". 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T11:43+0000
2022-08-16T11:43+0000
2022-08-16T11:43+0000
أرميا 2020
إيران
رصد عسكري
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050419708_0:101:1001:664_1920x0_80_0_0_92932b4311be84ec658660116fe154b7.jpg
وأضاف عبد الله كلمة له خلال مؤتمر موسكو الدولي العاشر للأمن: "سنواصل جهودنا لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، ونأمل أن يتصرف النظام الدولي والمنظمات الدولية المعنية في نطاق مسؤوليتها، ولن نحيد أبداً عن مبادئنا وقيمنا في مواجهة الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني".ووصف وزير الدفاع الروسي ما أعلنته بعض وسائل الإعلام عن أن روسيا تخطط لاستخدام السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا بأنه كذب مفضوح.وقال سيرغي شويغو في كلمة افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى مزاعم التحضير لاستخدام السلاح النووي التكتيكي الروسي في أوكرانيا ومزاعم الاستعداد لاستخدام السلاح الكيميائي: "إنها إشاعات كاذبة".ونوه إلى أنه لا يمكن أن تلجأ القوات الروسية إلى استخدام السلاح النووي إلا لأجل صد الهجوم النووي.وتقام فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2022" في مرافق حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو، وأرض تدريب ألابينو، ومطار كوبينكا، وكذلك جميع المناطق العسكرية والأسطول الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20220815/بوتين-يشارك-في-حفل-افتتاح-المنتدى-العسكري-التقني-الدولي-آرميا-2022-1066428072.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أرميا 2020, إيران, رصد عسكري
أرميا 2020, إيران, رصد عسكري
الدفاع الإيرانية: بلادنا ستواصل السعي لمنطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط
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قال نائب رئيس الأركان الإيراني علي عبد الله، اليوم الخميس، إن "إيران ستواصل بذل الجهود لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".
وأضاف عبد الله كلمة له خلال مؤتمر موسكو الدولي العاشر للأمن: "سنواصل جهودنا لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، ونأمل أن يتصرف النظام الدولي والمنظمات الدولية المعنية في نطاق مسؤوليتها، ولن نحيد أبداً عن مبادئنا وقيمنا في مواجهة الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني".
"شعوب المنطقة والعالم نقول بكل ثقة أن قوتنا الدفاعية لا تهدد أي دولة ومن وجهة النظر هذه سنواصل بثقة السير على هذا الطريق بناء على طلب شعبنا".
ووصف وزير الدفاع الروسي ما أعلنته بعض وسائل الإعلام عن أن روسيا تخطط لاستخدام السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا بأنه كذب مفضوح.
وقال سيرغي شويغو في كلمة افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى مزاعم التحضير لاستخدام السلاح النووي التكتيكي الروسي في أوكرانيا ومزاعم الاستعداد لاستخدام السلاح الكيميائي: "إنها إشاعات كاذبة".
ونوه إلى أنه لا يمكن أن تلجأ القوات الروسية إلى استخدام السلاح النووي إلا لأجل صد الهجوم النووي.
وتقام فعاليات المنتدى
العسكري التقني الدولي "آرميا-2022" في مرافق حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو، وأرض تدريب ألابينو، ومطار كوبينكا، وكذلك جميع المناطق العسكرية والأسطول الشمالي.