https://sputnikarabic.ae/20220816/الدفاع-البيلاروسية--مينسك-تعمل-من-أجل-استعادة-جسور-الثقة-وعلى-استعداد-لتقديم-منصة-للحوار-الأمني-1066462362.html
الدفاع البيلاروسية: مينسك تعمل من أجل استعادة جسور الثقة وعلى استعداد لتقديم منصة للحوار الأمني
الدفاع البيلاروسية: مينسك تعمل من أجل استعادة جسور الثقة وعلى استعداد لتقديم منصة للحوار الأمني
صرح وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، بأن مينسك تؤيد إعادة جسور الثقة ومستعدة لتوفير منصة للحوار حول الأمن. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T09:15+0000
2022-08-16T09:15+0000
2022-08-16T09:15+0000
آرميا 2022
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وقال في كلمة بمنتدى "آرميا-2022"، اليوم الثلاثاء: "جمهورية بيلاروسيا بلد صغير، لكن البيلاروسيين مستعدون للقيام بواجبهم لإبعاد العالم عن هاوية "الحرب الكبرى" التي لن يكون فيها منتصر. نحن ندافع عن استعادة جسور الثقة، منصة مينسك مفتوحة لهذا النوع من التفاعل". وقال تشيميزوف، خلال فعاليات معرض "آرميا – 2022": " أحد ابتكارات هذا العام في مجال الأتمتة جاء في شكل نظام جوي شامل دون طيار من طراز "بي أي إس-750"، وهو قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام. وهو إنجاز لمشروع مشترك مع شركائنا في بيلاروسا". وأوضح أن هذا النظام يضم مروحيتين مسيرتين يبلغ وزن كل منهما عند الإقلاع 750 كيلوغرامًا، ومحطة أرضية للتحكم ومحطة لتأمين الأرضي للطيران. يعد هذا النظام مستقلا تمامًا ومتنقلا. وتتمكن المروحيتان من القيام بطلعتهما بشكل مستمر لمدة تصل إلى ست ساعات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
آرميا 2022
الدفاع البيلاروسية: مينسك تعمل من أجل استعادة جسور الثقة وعلى استعداد لتقديم منصة للحوار الأمني
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صرح وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، بأن مينسك تؤيد إعادة جسور الثقة ومستعدة لتوفير منصة للحوار حول الأمن.
وقال في كلمة بمنتدى "آرميا-2022"، اليوم الثلاثاء: "جمهورية بيلاروسيا بلد صغير، لكن البيلاروسيين مستعدون للقيام بواجبهم لإبعاد العالم عن هاوية "الحرب الكبرى" التي لن يكون فيها منتصر. نحن ندافع
عن استعادة جسور الثقة، منصة مينسك مفتوحة لهذا النوع من التفاعل".
ويشارك لأول مرة، نظام روسي بيلاروسي للمروحيات المسيرة من طراز "بي أي إس-750" في معرض "آرميا-2022" وصرح رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، يوم الاثنين، بأن نظاما روسيا بيلاروسيا مشتركا للمروحيات المسيرة قد عرض لأول مرة في معرض "آرميا – 2022".
وقال تشيميزوف، خلال فعاليات معرض "آرميا – 2022": " أحد ابتكارات هذا العام في مجال الأتمتة جاء في شكل نظام جوي شامل دون طيار من طراز "بي أي إس-750"، وهو قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام. وهو إنجاز لمشروع مشترك مع شركائنا في بيلاروسا".
وأوضح أن هذا النظام يضم مروحيتين مسيرتين يبلغ وزن كل منهما عند الإقلاع 750 كيلوغرامًا، ومحطة أرضية للتحكم ومحطة لتأمين الأرضي للطيران. يعد هذا النظام مستقلا تمامًا ومتنقلا. وتتمكن المروحيتان من القيام بطلعتهما بشكل مستمر لمدة تصل إلى ست ساعات.