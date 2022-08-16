الدفاع الروسية: توقيع عقد لتوريد صواريخ باليستية من طراز "سارمات"
12:28 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 13:36 GMT 16.08.2022)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزارة الدفاع الروسية تنشر صورا لاختبار ناجح لاطلاق صاروخ باليستي "سارمات"
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation/
وقعت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عقدا في منتدى "آرميا-2022" لتوريد صواريخ "سارمات" الباليستية العابرة للقارات.
وتم الإعلان عن القرار في المنتدى: "يجرى توقيع عقد حكومي لتصنيع وتوريد منظومة صواريخ سارمات الاستراتيجية".
ووقع العقود نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، والمدير العام لمركز الصواريخ الحكومي، ميكيفا فلاديمير ديجار.
وأعلن مسؤول روسي استعداد بلاده للدخول في تعاون مع الدول الأخرى لتصنيع مقاتلات "تشيك ميت".
وطائرة "تشيك ميت" طائرة مقاتلة شبحية من الجيل الخامس بمحرك واحد. وقد أعلنت روسيا استعدادها لتصدير طائرات "تشيك مات" إلى الخارج.
ووقع العقود نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، والمدير العام لمركز الصواريخ الحكومي، ميكيفا فلاديمير ديجار.
وأعلن مسؤول روسي استعداد بلاده للدخول في تعاون مع الدول الأخرى لتصنيع مقاتلات "تشيك ميت".
وطائرة "تشيك ميت" طائرة مقاتلة شبحية من الجيل الخامس بمحرك واحد. وقد أعلنت روسيا استعدادها لتصدير طائرات "تشيك مات" إلى الخارج.
أمس, 10:52 GMT
وقال دميتري شوغايف، رئيس هيئة التعاون العسكري التقني، لـ"سبوتنيك" في 16 أغسطس/آب: "أستطيع تأكيد إجراء المباحثات مع جهات أجنبية بشأن التعاون في إطار مشروع "تشيك ميت".
وأشار إلى أن مواصفات طائرة "تشيك ميت" تدل على أنها قادرة على منافسة نظيراتها الأجنبية. وليس هذا فقط، بل تدل على تفوّقها.
وأشار إلى أن مواصفات طائرة "تشيك ميت" تدل على أنها قادرة على منافسة نظيراتها الأجنبية. وليس هذا فقط، بل تدل على تفوّقها.