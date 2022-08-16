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https://sputnikarabic.ae/20220816/الدفاع-الروسية-توقيع-عقدا-لتوريد-صواريخ-باليستية-من-طراز-سارمات-1066473973.html
الدفاع الروسية: توقيع عقد لتوريد صواريخ باليستية من طراز "سارمات"
الدفاع الروسية: توقيع عقد لتوريد صواريخ باليستية من طراز "سارمات"
وقعت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عقدا في منتدى "آرميا-2022" لتوريد صواريخ "سارمات" الباليستية العابرة للقارات. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T12:28+0000
2022-08-16T13:36+0000
روسيا
رصد عسكري
آرميا 2022
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وتم الإعلان عن القرار في المنتدى: "يجرى توقيع عقد حكومي لتصنيع وتوريد منظومة صواريخ سارمات الاستراتيجية".ووقع العقود نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، والمدير العام لمركز الصواريخ الحكومي، ميكيفا فلاديمير ديجار.وأعلن مسؤول روسي استعداد بلاده للدخول في تعاون مع الدول الأخرى لتصنيع مقاتلات "تشيك ميت".وطائرة "تشيك ميت" طائرة مقاتلة شبحية من الجيل الخامس بمحرك واحد. وقد أعلنت روسيا استعدادها لتصدير طائرات "تشيك مات" إلى الخارج.وقال دميتري شوغايف، رئيس هيئة التعاون العسكري التقني، لـ"سبوتنيك" في 16 أغسطس/آب: "أستطيع تأكيد إجراء المباحثات مع جهات أجنبية بشأن التعاون في إطار مشروع "تشيك ميت".وأشار إلى أن مواصفات طائرة "تشيك ميت" تدل على أنها قادرة على منافسة نظيراتها الأجنبية. وليس هذا فقط، بل تدل على تفوّقها.
https://sputnikarabic.ae/20220815/عرض-مدرعة-أخمات-في-معرض-آرميا-2022-1066424496.html
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روسيا, رصد عسكري, آرميا 2022
روسيا, رصد عسكري, آرميا 2022

الدفاع الروسية: توقيع عقد لتوريد صواريخ باليستية من طراز "سارمات"

12:28 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 13:36 GMT 16.08.2022)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزارة الدفاع الروسية تنشر صورا لاختبار ناجح لاطلاق صاروخ باليستي "سارمات"
وزارة الدفاع الروسية تنشر صورا لاختبار ناجح لاطلاق صاروخ باليستي سارمات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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وقعت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عقدا في منتدى "آرميا-2022" لتوريد صواريخ "سارمات" الباليستية العابرة للقارات.
وتم الإعلان عن القرار في المنتدى: "يجرى توقيع عقد حكومي لتصنيع وتوريد منظومة صواريخ سارمات الاستراتيجية".
ووقع العقود نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، والمدير العام لمركز الصواريخ الحكومي، ميكيفا فلاديمير ديجار.
وأعلن مسؤول روسي استعداد بلاده للدخول في تعاون مع الدول الأخرى لتصنيع مقاتلات "تشيك ميت".
وطائرة "تشيك ميت" طائرة مقاتلة شبحية من الجيل الخامس بمحرك واحد. وقد أعلنت روسيا استعدادها لتصدير طائرات "تشيك مات" إلى الخارج.
مركبة مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الشيشانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
عرض مدرعة "أخمات" في معرض "آرميا 2022"
أمس, 10:52 GMT
وقال دميتري شوغايف، رئيس هيئة التعاون العسكري التقني، لـ"سبوتنيك" في 16 أغسطس/آب: "أستطيع تأكيد إجراء المباحثات مع جهات أجنبية بشأن التعاون في إطار مشروع "تشيك ميت".
وأشار إلى أن مواصفات طائرة "تشيك ميت" تدل على أنها قادرة على منافسة نظيراتها الأجنبية. وليس هذا فقط، بل تدل على تفوّقها.
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