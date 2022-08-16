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https://sputnikarabic.ae/20220816/الدفاع-السورية-مقتل-3-عسكريين-وإصابة-6-آخرين-بقصف-الطيران-التركي-لنقاط-عسكرية-في-ريف-حلب-1066496324.html
الدفاع السورية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 6 آخرين بقصف الطيران التركي لنقاط عسكرية في ريف حلب
الدفاع السورية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 6 آخرين بقصف الطيران التركي لنقاط عسكرية في ريف حلب
أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل 3 عسكريين وإصابة 6 آخرين بقصف الطيران التركي لنقاط عسكرية في ريف حلب. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T19:24+0000
2022-08-16T19:38+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، قوله إن "الطيران الحربي التركي قام بعد ظهر اليوم من الساعة 14:37 وحتى الساعة 15:00 باستهداف بعض النقاط العسكرية في ريف حلب.وأضاف أن القصف التركي أسفر عن استشهاد 3 عسكريين وجرح 6 آخرين.وأشار إلى أنه تم استهداف أيضا مواقع للمجموعات الإرهابية المسلحة وتدمير بعض نقاطهم ومراكز تدريبهم.كما أكد على أن أي اعتداء على أي نقطة عسكرية للجيش السوري سيقابله الرد المباشر والفوري على كافة الجبهات وذلك بسبب تزايد حدة الاستفزازات التي يمارسها النظام التركي، والاعتداءات المتكررة على مناطق مختلفة من الأراضي السورية. حسب تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20220816/مقتل-5-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-بغارة-لطائرة-مسيرة-تركية-على-الحدود-مع-سوريا-1066493906.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

الدفاع السورية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 6 آخرين بقصف الطيران التركي لنقاط عسكرية في ريف حلب

19:24 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 19:38 GMT 16.08.2022)
© Sputnik . ALI HASHEMالجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي
الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . ALI HASHEM
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أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل 3 عسكريين وإصابة 6 آخرين بقصف الطيران التركي لنقاط عسكرية في ريف حلب.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، قوله إن "الطيران الحربي التركي قام بعد ظهر اليوم من الساعة 14:37 وحتى الساعة 15:00 باستهداف بعض النقاط العسكرية في ريف حلب.
وأضاف أن القصف التركي أسفر عن استشهاد 3 عسكريين وجرح 6 آخرين.
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وأوضح أن القوات المسلحة السورية قامت بالرد على هذا العدوان واستهداف مواقعه وتدمير بعضها وإيقاع خسائر بشرية ومادية فيها.
وأشار إلى أنه تم استهداف أيضا مواقع للمجموعات الإرهابية المسلحة وتدمير بعض نقاطهم ومراكز تدريبهم.
كما أكد على أن أي اعتداء على أي نقطة عسكرية للجيش السوري سيقابله الرد المباشر والفوري على كافة الجبهات وذلك بسبب تزايد حدة الاستفزازات التي يمارسها النظام التركي، والاعتداءات المتكررة على مناطق مختلفة من الأراضي السورية. حسب تعبيره.
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