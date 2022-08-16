https://sputnikarabic.ae/20220816/الرئيس-الروسي-يناقش-مع-نظيره-الأوزبكستاني-الاستعدادات-لقمة-منظمة-شنغهاي-في-سمرقند-1066478403.html

الرئيس الروسي يناقش مع نظيره الأوزبكستاني الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي في سمرقند

الرئيس الروسي يناقش مع نظيره الأوزبكستاني الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي في سمرقند

أفادت الخدمة الصحفية للكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزيوييف، وناقش معه الاستعدادات للقمة المقبلة لمنظمة... 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T13:12+0000

2022-08-16T13:12+0000

2022-08-16T13:12+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

أخبار أوزبكستان الآن

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وجاء في بيان الكرملين، اليوم الثلاثاء:"أجرى رئيس روسيا فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ونوقشت الاستعدادات لمؤتمر القمة المقبل لمنظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند في أيلول / سبتمبر".وتابع البيان:وختم البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى قضايا تطوير الشراكة والتحالف الاستراتيجي الروسي الأوزبكستاني".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 29 تموز/يوليو، إنه يتعين على كل دولة في منظمة "شنغهاي للتعاون" أن تقرر بنفسها التخلي عن استخدام الدولار، لأن هذه العملة لا تبدو موثوقة.وقال خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون: "يجب على كل دولة من دول منظمة شنغهاي للتعاون أن تقرر بنفسها مدى شعورها بالراحة في الاعتماد على الدولار، بالنظر إلى عدم الموثوقية المطلقة لهذه العملة".

https://sputnikarabic.ae/20220727/مسؤول-بمنظمة-شنغهاي-للتعاون-من-غير-الملائم-الآن-التنبؤ-بموعد-انضمام-بيلاروس-إلى-المنظمة-1065644262.html

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