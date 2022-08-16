https://sputnikarabic.ae/20220816/الرئيس-الروسي-يناقش-مع-نظيره-الأوزبكستاني-الاستعدادات-لقمة-منظمة-شنغهاي-في-سمرقند-1066478403.html
الرئيس الروسي يناقش مع نظيره الأوزبكستاني الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي في سمرقند
الرئيس الروسي يناقش مع نظيره الأوزبكستاني الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي في سمرقند
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزيوييف، وناقش معه الاستعدادات للقمة المقبلة لمنظمة... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T13:12+0000
2022-08-16T13:12+0000
2022-08-16T13:12+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوزبكستان الآن
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وجاء في بيان الكرملين، اليوم الثلاثاء:"أجرى رئيس روسيا فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ونوقشت الاستعدادات لمؤتمر القمة المقبل لمنظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند في أيلول / سبتمبر".وتابع البيان:وختم البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى قضايا تطوير الشراكة والتحالف الاستراتيجي الروسي الأوزبكستاني".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 29 تموز/يوليو، إنه يتعين على كل دولة في منظمة "شنغهاي للتعاون" أن تقرر بنفسها التخلي عن استخدام الدولار، لأن هذه العملة لا تبدو موثوقة.وقال خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون: "يجب على كل دولة من دول منظمة شنغهاي للتعاون أن تقرر بنفسها مدى شعورها بالراحة في الاعتماد على الدولار، بالنظر إلى عدم الموثوقية المطلقة لهذه العملة".
https://sputnikarabic.ae/20220727/مسؤول-بمنظمة-شنغهاي-للتعاون-من-غير-الملائم-الآن-التنبؤ-بموعد-انضمام-بيلاروس-إلى-المنظمة-1065644262.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوزبكستان الآن
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوزبكستان الآن
الرئيس الروسي يناقش مع نظيره الأوزبكستاني الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي في سمرقند
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أفادت الخدمة الصحفية للكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزيوييف، وناقش معه الاستعدادات للقمة المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند في سبتمبر/أيلول المقبل.
وجاء في بيان الكرملين، اليوم الثلاثاء:"أجرى رئيس روسيا فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ونوقشت الاستعدادات لمؤتمر القمة المقبل لمنظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند في أيلول / سبتمبر".
"في هذا السياق، تمت الإشارة إلى المكانة الدولية العالية لمنظمة شنغهاي للتعاون، ومساهمة المنظمة المتزايدة في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين".
وختم البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى قضايا تطوير الشراكة والتحالف الاستراتيجي الروسي الأوزبكستاني".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 29 تموز/يوليو، إنه يتعين على كل دولة في منظمة "شنغهاي للتعاون" أن تقرر بنفسها التخلي عن استخدام الدولار، لأن هذه العملة لا تبدو موثوقة.
وقال خلال لقاء صحفي
عقب اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون: "يجب على كل دولة من دول منظمة شنغهاي للتعاون أن تقرر بنفسها مدى شعورها بالراحة في الاعتماد على الدولار، بالنظر إلى عدم الموثوقية المطلقة لهذه العملة".