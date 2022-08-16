https://sputnikarabic.ae/20220816/السعودية-والسودان-يبحثان-الأوضاع-في-البحر-الأحمر-1066477915.html
السعودية والسودان يبحثان الأوضاع في البحر الأحمر
السعودية والسودان يبحثان الأوضاع في البحر الأحمر
بحثت السعودية والسودان، اليوم الثلاثاء، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية التنسيق بين الدول الأفريقية والعربية المُشاطئة للبحر الأحمر. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T13:01+0000
2022-08-16T13:01+0000
2022-08-16T13:01+0000
السعودية
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، وسفير المملكة لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر.وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إن الجانبين بحثا خلال اللقاء "سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".كما "أشاد السفير السعودي بمواقف السودان المساندة للمملكة وآخرها إعلان السودان دعمه لترشيح المملكة العربية لاستضافة معرض إكسبو 2020".وبحسب الوكالة، "تناول اللقاء الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأهمية التنسيق بين الدول الأفريقية والعربية المُشاطئة له، لضمان أمن واستقرار النقل البحري وحماية البيئة ومنع التلوث".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السودان اليوم
السعودية, أخبار السودان اليوم
السعودية والسودان يبحثان الأوضاع في البحر الأحمر
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بحثت السعودية والسودان، اليوم الثلاثاء، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية التنسيق بين الدول الأفريقية والعربية المُشاطئة للبحر الأحمر.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، وسفير المملكة لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا
) إن الجانبين بحثا خلال اللقاء "سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".
كما "أشاد السفير السعودي بمواقف السودان المساندة للمملكة وآخرها إعلان السودان دعمه لترشيح المملكة العربية لاستضافة معرض إكسبو 2020".
وبحسب الوكالة، "تناول اللقاء الأوضاع في منطقة البحر الأحمر
وأهمية التنسيق بين الدول الأفريقية والعربية المُشاطئة له، لضمان أمن واستقرار النقل البحري وحماية البيئة ومنع التلوث".