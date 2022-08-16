https://sputnikarabic.ae/20220816/العاهل-السعودي-يصدر-أمرا-ملكيا-بشأن-أعضاء-النيابة-العامة-1066479645.html
العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن أعضاء النيابة العامة
العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن أعضاء النيابة العامة
أصدر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا اليوم الثلاثاء، بشأن أعضاء النيابة العامة. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T13:33+0000
2022-08-16T13:33+0000
2022-08-16T13:33+0000
أخبار السعودية اليوم
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وصدر الأمر الملكي بترقية 624 عضوا في مختلف مراتب السلك النيابي، حسب وكالة الأنباء السعودية.وأعرب النائب العام عن شكره للملك سلمان على "الدعم المستمر للنيابة العامة". ودعا منسوبي النيابة العامة للعمل وفق خطط واستراتيجيات تضمن جودة العمل ومواكبة رؤية 2030.
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أخبار السعودية اليوم
العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن أعضاء النيابة العامة
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أصدر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا اليوم الثلاثاء، بشأن أعضاء النيابة العامة.
وصدر الأمر الملكي بترقية 624 عضوا في مختلف مراتب السلك النيابي، حسب وكالة
الأنباء السعودية.
وأعرب النائب العام عن شكره للملك سلمان على "الدعم المستمر للنيابة العامة". ودعا منسوبي النيابة العامة للعمل وفق خطط واستراتيجيات تضمن جودة العمل ومواكبة رؤية 2030.