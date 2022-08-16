عربي
https://sputnikarabic.ae/20220816/العاهل-السعودي-يصدر-أمرا-ملكيا-بشأن-أعضاء-النيابة-العامة-1066479645.html
العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن أعضاء النيابة العامة
العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن أعضاء النيابة العامة
أصدر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا اليوم الثلاثاء، بشأن أعضاء النيابة العامة. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T13:33+0000
2022-08-16T13:33+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104393/44/1043934420_0:78:2644:1565_1920x0_80_0_0_d865545694d86ff06d6945ce99fdc637.jpg
وصدر الأمر الملكي بترقية 624 عضوا في مختلف مراتب السلك النيابي، حسب وكالة الأنباء السعودية.وأعرب النائب العام عن شكره للملك سلمان على "الدعم المستمر للنيابة العامة". ودعا منسوبي النيابة العامة للعمل وفق خطط واستراتيجيات تضمن جودة العمل ومواكبة رؤية 2030.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104393/44/1043934420_191:0:2644:1840_1920x0_80_0_0_a29665280f09efeef6c1a284d3714a5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن أعضاء النيابة العامة

13:33 GMT 16.08.2022
© AP Photo / Amr Nabilالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبرTelegram
أصدر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا اليوم الثلاثاء، بشأن أعضاء النيابة العامة.
وصدر الأمر الملكي بترقية 624 عضوا في مختلف مراتب السلك النيابي، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأعرب النائب العام عن شكره للملك سلمان على "الدعم المستمر للنيابة العامة". ودعا منسوبي النيابة العامة للعمل وفق خطط واستراتيجيات تضمن جودة العمل ومواكبة رؤية 2030.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала