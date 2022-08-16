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https://sputnikarabic.ae/20220816/الفيفا-يلغي-مباراة-البرازيل-والأرجنتين-ويفرض-غرامة-على-الفريقين-1066497244.html
الفيفا يلغي مباراة البرازيل والأرجنتين ويفرض غرامة على الفريقين
الفيفا يلغي مباراة البرازيل والأرجنتين ويفرض غرامة على الفريقين
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إلغاء المباراة المعلقة بين البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T20:13+0000
2022-08-16T20:13+0000
منتخب البرازيل
منتخب الأرجنتين
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جاء ذلك بعد توصل اتحادي كرة القدم في البلدين لاتفاق مع الفيفا لإلغاء المباراة، بحسب "فرانس برس" اليوم الثلاثاء.ووافق المنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني على دفع غرامة لعدم لعب المباراة المؤهلة التي كانت قد أوقفت بعد انطلاقها بوقت قصير في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما اقتحم مسؤولون صحيون برازيليون الملعب وقالوا إن 4 لاعبين من الأرجنتين خرقوا بروتوكولات مكافحة كورونا.كان الفيفا يرغب في إقامة المباراة الشهر المقبل على الرغم من أنها لم تعد ضرورية بعد تأهل المنتخبين لكأس العالم في قطر.في البداية فرض الفيفا غرامة على هيئات كرة القدم في كلا البلدين وطالب بلعب المباراة.رفع الاتحاد البرازيلي والاتحاد الأرجنتيني القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي، حيث اتفقت الأطراف الثلاثة على الصفقة لإلغاء المباراة.
https://sputnikarabic.ae/20220509/استئناف-الـفيفا-يقرر-إعادة-مباراة-البرازيل-والأرجنتين-في-تصفيات-كأس-العالم-1062039235.html
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منتخب البرازيل, منتخب الأرجنتين
منتخب البرازيل, منتخب الأرجنتين

الفيفا يلغي مباراة البرازيل والأرجنتين ويفرض غرامة على الفريقين

20:13 GMT 16.08.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUنيمار دا سيلفا يحرز هدفا من ركلة جزاء ليفوز منتخب البرازيل على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة طوكيو
نيمار دا سيلفا يحرز هدفا من ركلة جزاء ليفوز منتخب البرازيل على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إلغاء المباراة المعلقة بين البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
جاء ذلك بعد توصل اتحادي كرة القدم في البلدين لاتفاق مع الفيفا لإلغاء المباراة، بحسب "فرانس برس" اليوم الثلاثاء.
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ووافق المنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني على دفع غرامة لعدم لعب المباراة المؤهلة التي كانت قد أوقفت بعد انطلاقها بوقت قصير في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما اقتحم مسؤولون صحيون برازيليون الملعب وقالوا إن 4 لاعبين من الأرجنتين خرقوا بروتوكولات مكافحة كورونا.
كان الفيفا يرغب في إقامة المباراة الشهر المقبل على الرغم من أنها لم تعد ضرورية بعد تأهل المنتخبين لكأس العالم في قطر.
في البداية فرض الفيفا غرامة على هيئات كرة القدم في كلا البلدين وطالب بلعب المباراة.
رفع الاتحاد البرازيلي والاتحاد الأرجنتيني القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي، حيث اتفقت الأطراف الثلاثة على الصفقة لإلغاء المباراة.
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