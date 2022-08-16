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https://sputnikarabic.ae/20220816/الكويت-تعلن-تعيين-أول-سفير-لها-لدى-إيران-بعد-6-سنوات-من-قطع-العلاقات-1066478288.html
الكويت تعلن تعيين أول سفير لها لدى إيران بعد 6 سنوات من قطع العلاقات
الكويت تعلن تعيين أول سفير لها لدى إيران بعد 6 سنوات من قطع العلاقات
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "السفير الكويتي الجديد لدى طهران، بدر عبد الله المنيخ، قدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ليبدأ أداء... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T13:05+0000
2022-08-16T13:05+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

الكويت تعلن تعيين أول سفير لها لدى إيران بعد 6 سنوات من قطع العلاقات

13:05 GMT 16.08.2022
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "السفير الكويتي الجديد لدى طهران، بدر عبد الله المنيخ، قدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ليبدأ أداء مهامه الدبلوماسية سفيرا لبلاده في إيران".
الكويت تعلن تعيين أول سفير لها لدى إيران بعد 6 سنوات من قطع العلاقات - سبوتنيك عربي
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