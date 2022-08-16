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https://sputnikarabic.ae/20220816/الكويت-توقف-إصدار-كافة-سمات-الدخول-للوافدين-حتى-إشعار-آخر-1066469351.html
الكويت توقف إصدار كافة سمات الدخول للوافدين حتى إشعار آخر
الكويت توقف إصدار كافة سمات الدخول للوافدين حتى إشعار آخر
ذكرت تقارير كويتية أن وزارة الداخلية قررت إيقاف إصدار كافة أنواع سمات زيارات الوافدين حتى إشعار آخر. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T11:49+0000
2022-08-16T11:49+0000
الكويت
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وتشمل سمات زيارات الوافدين "العائلية" و"السياحية" و"الالتحاق بعائل"، وفقا لمصادر أمنية مطلعة في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، أمس الاثنين.وفسرت المصادر القرار بأنه "جار العمل على تعديل آلية إصدار سمات الزيارة، فضلا عن إقرار إجراءات وشروط جديدة".ولفتت المصادر الأمنية أنه "تم استثناء سمات الدخول الخاصة بالأوروبيين، والتي يتم استخراجها عن طريق خدمة "أونلاين" من المطار الدولي".يشار إلى أنه في شهر مايو/ أيار، وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون إقامة الوافدين الجديد، بما يتضمنه من مدد جديدة للإقامة العادية أو إقامات المستثمرين.ووفقا لجريدة القبس، فقد أقرت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة قانون إقامة الوافدين، والذي نص على جواز منح الوافد إقامة عادية لا تتجاوز الـ5 سنوات، والمستثمر 15 سنة.
https://sputnikarabic.ae/20220524/قرار-كويتي-جديد-بخصوص-العمالة-الوافدة-1062646847.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

الكويت توقف إصدار كافة سمات الدخول للوافدين حتى إشعار آخر

11:49 GMT 16.08.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATالكويت
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
الكويت
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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ذكرت تقارير كويتية أن وزارة الداخلية قررت إيقاف إصدار كافة أنواع سمات زيارات الوافدين حتى إشعار آخر.
وتشمل سمات زيارات الوافدين "العائلية" و"السياحية" و"الالتحاق بعائل"، وفقا لمصادر أمنية مطلعة في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، أمس الاثنين.
وفسرت المصادر القرار بأنه "جار العمل على تعديل آلية إصدار سمات الزيارة، فضلا عن إقرار إجراءات وشروط جديدة".
ولفتت المصادر الأمنية أنه "تم استثناء سمات الدخول الخاصة بالأوروبيين، والتي يتم استخراجها عن طريق خدمة "أونلاين" من المطار الدولي".
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
قرار كويتي جديد بخصوص العمالة الوافدة
24 مايو, 09:31 GMT
يشار إلى أنه في شهر مايو/ أيار، وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون إقامة الوافدين الجديد، بما يتضمنه من مدد جديدة للإقامة العادية أو إقامات المستثمرين.
ووفقا لجريدة القبس، فقد أقرت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة قانون إقامة الوافدين، والذي نص على جواز منح الوافد إقامة عادية لا تتجاوز الـ5 سنوات، والمستثمر 15 سنة.
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