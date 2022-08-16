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الولايات المتحدة تختبر صاروخ "مينوتمان 3" الباليستي العابر للقارات
الولايات المتحدة تختبر صاروخ "مينوتمان 3" الباليستي العابر للقارات
أعلن سلاح الجو الأمريكي عن اختبار صاروخ من طراز "Minuteman III ICBM" لإثبات جاهزية القوات النووية. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T11:10+0000
2022-08-16T11:10+0000
رصد عسكري
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وجاء في بيان القوات الجوية: "أطلقت قيادة القصف الشامل في سلاح الجو التابعة للقوات الجوية الأمريكية صاروخ Minuteman III" ICBM" غير المسلح المجهز برأس حربي تجريبي من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية بكاليفورنيا في 16 أغسطس (آب) الساعة 00.49 بتوقيت المحيط الهادئ (10.49 بتوقيت جرينتش) لإثبات استعداد القوات النووية الأمريكية، والثقة في القدرة على القتل. وفعالية الردع النووي الوطني".يذكر أنه في أوائل أغسطس، أصبح معروفا أن الولايات المتحدة أرجأت تجارب الصاروخ الباليستي العابر للقارات "Minuteman III" المقرر هذا الأسبوع من أجل تجنب التوترات في العلاقات مع الصين، وخططت القوات الجوية الأمريكية لإجراء تجربة إطلاق صاروخ من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في كاليفورنيا.
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رصد عسكري
رصد عسكري

الولايات المتحدة تختبر صاروخ "مينوتمان 3" الباليستي العابر للقارات

11:10 GMT 16.08.2022
© AFP 2022 / OSCAR SOSAصاروخ أمريكي خارق أثناء الاختبارات في المحيط الهادئ ضمن برنامج الصواريخ التي تتجاوز سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت
صاروخ أمريكي خارق أثناء الاختبارات في المحيط الهادئ ضمن برنامج الصواريخ التي تتجاوز سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / OSCAR SOSA
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أعلن سلاح الجو الأمريكي عن اختبار صاروخ من طراز "Minuteman III ICBM" لإثبات جاهزية القوات النووية.
وجاء في بيان القوات الجوية: "أطلقت قيادة القصف الشامل في سلاح الجو التابعة للقوات الجوية الأمريكية صاروخ Minuteman III" ICBM" غير المسلح المجهز برأس حربي تجريبي من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية بكاليفورنيا في 16 أغسطس (آب) الساعة 00.49 بتوقيت المحيط الهادئ (10.49 بتوقيت جرينتش) لإثبات استعداد القوات النووية الأمريكية، والثقة في القدرة على القتل. وفعالية الردع النووي الوطني".

وأشارت القوات إلى أن الإطلاق كان بشكل روتيني، وأضاف البيان: "لقد حدثت مثل هذه الاختبارات أكثر من 300 مرة من قبل، وهذا الاختبار ليس نتيجة الأحداث العالمية الجارية".

يذكر أنه في أوائل أغسطس، أصبح معروفا أن الولايات المتحدة أرجأت تجارب الصاروخ الباليستي العابر للقارات "Minuteman III" المقرر هذا الأسبوع من أجل تجنب التوترات في العلاقات مع الصين، وخططت القوات الجوية الأمريكية لإجراء تجربة إطلاق صاروخ من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في كاليفورنيا.
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