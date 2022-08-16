https://sputnikarabic.ae/20220816/اليمن-محافظ-شبوة-يدعو-القوات-المغرر-بها-للعودة-إلى-معسكراتها-1066486684.html
اليمن.. محافظ شبوة يدعو "القوات المغرر بها" للعودة إلى معسكراتها
اليمن.. محافظ شبوة يدعو "القوات المغرر بها" للعودة إلى معسكراتها
دعا محافظ شبوة اليمنية عوض بن الوزير العولقي بقية الجنود "المُغرر بهم" في القوات الخاصة؛ للعودة إلى معسكراتهم. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T15:27+0000
2022-08-16T15:27+0000
2022-08-16T15:27+0000
أخبار اليمن الأن
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جاء هذا خلال لقائه اليوم الثلاثاء نائب مدير عام شرطة شبوة العميد أحمد ناصر لحول، بحسب بيان للمحافظة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وأكد المحافظ أن الجنود العائدين سَيحظون بالرعاية والاهتمام الكاملين؛ تحت مظلة المؤسسة العسكرية والأمنية الدستورية، بعيدا عن أي أيدلوجيات أو أجندات سياسية أخرى، توثر على أمن واستقرار المحافظة؛ وسكينتها العامة.وجدد دعوته إلى العفو العام وإلى تحكيم العقل والمنطق والأخذ بِجادة الصواب والحكمة.وخلال اللقاء ناقش محافظ شبوة أوضاع معسكر القوات الخاصة؛ وإغلاق أي سجون غير قانونية، ومستجدات الأوضاع الأمنية، وتنسيق الجهود بين قيادة السلطة المحلية وقيادة القوات الخاصة م. شبوة، لِتعزيز أمن المحافظة.يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، أحكمت "ألوية العمالقة" و"قوات دفاع شبوة"، السيطرة على مدينة عتق، بعد 3 أيام من الاقتتال مع الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة، بعد رفض قائد قوات الأمن الخاصة قرارا بإقالته، ما دفع المحافظ إلى توجيه القوات الموالية له بالاستنفار والانتشار في المدينة.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220813/هل-تستقر-شبوة-بعد-إعلان-السلطات-المحلية-سيطرتها-على-الأوضاع؟-1066369792.html
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أخبار اليمن الأن
اليمن.. محافظ شبوة يدعو "القوات المغرر بها" للعودة إلى معسكراتها
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دعا محافظ شبوة اليمنية عوض بن الوزير العولقي بقية الجنود "المُغرر بهم" في القوات الخاصة؛ للعودة إلى معسكراتهم.
جاء هذا خلال لقائه اليوم الثلاثاء نائب مدير عام شرطة شبوة العميد أحمد ناصر لحول، بحسب بيان للمحافظة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وأكد المحافظ أن الجنود العائدين سَيحظون بالرعاية والاهتمام الكاملين؛ تحت مظلة المؤسسة العسكرية والأمنية الدستورية، بعيدا عن أي أيدلوجيات أو أجندات سياسية أخرى، توثر على أمن واستقرار المحافظة؛ وسكينتها العامة.
وجدد دعوته إلى العفو العام وإلى تحكيم العقل والمنطق والأخذ بِجادة الصواب والحكمة.
وخلال اللقاء ناقش محافظ شبوة أوضاع معسكر القوات الخاصة؛ وإغلاق أي سجون غير قانونية، ومستجدات الأوضاع الأمنية، وتنسيق الجهود بين قيادة السلطة المحلية وقيادة القوات الخاصة م. شبوة، لِتعزيز أمن المحافظة.
يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، أحكمت "ألوية العمالقة" و"قوات دفاع شبوة"، السيطرة على مدينة عتق، بعد 3 أيام من الاقتتال مع الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة، بعد رفض قائد قوات الأمن الخاصة قرارا بإقالته، ما دفع المحافظ إلى توجيه القوات الموالية له بالاستنفار والانتشار في المدينة.
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.