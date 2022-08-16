https://sputnikarabic.ae/20220816/انفجارات-تضرب-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقول-نفط-الجبسة-شرقي-سوريا-1066494795.html

انفجارات تضرب قاعدة الجيش الأمريكي في حقول نفط الجبسة شرقي سوريا

انفجارات تضرب قاعدة الجيش الأمريكي في حقول نفط الجبسة شرقي سوريا

هزت انفجارات مدوية أكبر القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة السورية تزامناً مع إجراء القوات الأمريكية تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية مع المسلحين الموالين له. 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T18:43+0000

2022-08-16T18:43+0000

2022-08-16T18:43+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة إن "انفجارات عنيفة حدثت في مستودعات الأسلحة في محيط القاعدة الأمريكية في (مديرية حقول نفط الجبسة) في مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، فجر اليوم الثلاثاء".وتابعت المصادر أن "الانفجارات حدثت تزامناً مع إلقاء طيران التحالف الدولي بقيادة الاحتلال الأمريكي عدداً من القنابل الضوئية وذلك أثناء القيام بتدريبات عسكرية داخل القاعدة المذكورة التي تعتبر إحدى أكبر القواعد الأمريكية في الجزيرة السورية".ولم يتضح حسب المصادر أن التفحيرات ناتجة عن هجوم مسلح أو عن خطأ في أثناء التدريبات، ولم يتم كشف أي معلومات حول خسائر بشرية.وقال "التحالف الدولي" إن "الصواريخ سقطت في محيط المنطقة "الخضراء" داخل الحقل النفطي الذي تتخذه كقاعدة عسكرية بريف دير الزور شرقي سوريا، وأنه لم يسفر عن خسائر بشرية سواء من العسكريين الأمريكيين أم المدنيين.وشن مجهولون هجوما صاروخيا، يوم أمس الإثنين، على قاعدة حقل العمر النفطي، التي تتخذها قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية لاشرعية لقواتها في ريف دير الزور الشرقي.وأضافت المصادر: "تلا الانفجارات على الفور إطلاق أصوات صفارات الإنذار وسيارات الاسعاف في الحقل النفطي، وسط تحليق مكثف لطيران الإستطلاع والطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الامريكي بحثا عن مصدر الهجوم".ويمتلك الجيش الأمريكي وقوات أجنبية أخرى حليفة له ضمن ما يسمى (التحالف الدولي)، نحو 28 قاعدة عسكرية في سوريا تتوزع على 3 محافظات: الحسكة (17 موقعاً) ودير الزور (9 مواقع) وحمص (موقعين).وتتوزع هذه القواعد في القوس الممتد من معبر التنف عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي جنوبا، وحتى حقول رميلان النّفطية قرب المثلث الحدودي السوري العراقي التركي شمالا، وهي تتخذ شكل الطوق المحكم الذي يحيط بمنابع النّفط والغاز السوري وأكبر حقولهما التي تنتج غالبية الثروة الباطنية في البلاد.وكشفت وزارة النفط السورية الأسبوع الماضي عن أن "قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يومياً من الحقول التي تحتلها شرقي سوريا من أصل مجمل إنتاجها اليومي البالغ 80.3 ألف برميل".وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء القريبة مثل كردستان العراق ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20220816/مقتل-5-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-بغارة-لطائرة-مسيرة-تركية-على-الحدود-مع-سوريا-1066493906.html

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