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بعد تعيينه بأيام... إصابة وزير مصري في حادث سير
بعد تعيينه بأيام... إصابة وزير مصري في حادث سير
أصيب وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، اليوم الثلاثاء في حادث سير بطريق وادي النطرون، وذلك في طريقه إلى مدينة العلمين الجديدة. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T13:48+0000
2022-08-16T13:48+0000
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وأصيب الوزير وعدد من مرافقيه في تصادم سيارة نقل و3 سيارات، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.ووقع الحادث في الكيلو 60 بطريق وداي النطرون، حيث كان الوزير في طريقه إلى مدينة العلمين الجديدة لحضور اجتماع مجلس الوزراء.وقال مصدر في الوزارة إنه تم نقل الوزير ومرافقيه إلى مستشفى العلمين النموذجي، حيث تجرى لهم الفحوصات الطبية.وجرى تعيين هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية منذ أيام، في إطار تعديل وزاري مصري شمل 13 وزيرا.
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أخبار مصر الآن
أخبار مصر الآن

بعد تعيينه بأيام... إصابة وزير مصري في حادث سير

13:48 GMT 16.08.2022
© AP Photo / Amr Nabilسيارة إسعاف مصر
سيارة إسعاف مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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أصيب وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، اليوم الثلاثاء في حادث سير بطريق وادي النطرون، وذلك في طريقه إلى مدينة العلمين الجديدة.
وأصيب الوزير وعدد من مرافقيه في تصادم سيارة نقل و3 سيارات، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ووقع الحادث في الكيلو 60 بطريق وداي النطرون، حيث كان الوزير في طريقه إلى مدينة العلمين الجديدة لحضور اجتماع مجلس الوزراء.
وقال مصدر في الوزارة إنه تم نقل الوزير ومرافقيه إلى مستشفى العلمين النموذجي، حيث تجرى لهم الفحوصات الطبية.
وجرى تعيين هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية منذ أيام، في إطار تعديل وزاري مصري شمل 13 وزيرا.
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