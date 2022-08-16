https://sputnikarabic.ae/20220816/بكين-ترد-على-اتهام-تايوان-لها-بفبركة-فيديو-لمقاتلات-عسكرية-صينية-1066490606.html
بكين ترد على اتهام تايوان لها بفبركة فيديو لمقاتلات عسكرية صينية
بكين ترد على اتهام تايوان لها بفبركة فيديو لمقاتلات عسكرية صينية
ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على اتهام تايوان (الصين) لبكين بفبركة فيديو يظهر اقتراب مقاتلات عسكرية صينية من المنطقة المحيطة بجزر بينغو. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T16:43+0000
2022-08-16T16:43+0000
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وصرح نائب رئيس أركان العمليات بالقوات الجوية التايوانية، تونغ باي لون، للصحفيين في تايبيه، أمس الاثنين، تعليقا على الفيديو بأن "هذه حرب معلومات صينية، لقد استخدمت الصين الحيل المبالغ فيها للحرب الإدراكية لإظهار مدى قربها من جزر بينغو، وهذا غير صحيح".وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، ردا على هذه التصريحات، في مؤتمر صحفي إن "وزارة الدفاع الوطني قادرة على الإجابة عن هذا السؤال، لكن أود أن أقول إن القوى الانفصالية "لاستقلال تايوان" يمكنها بالتأكيد أن تشعر بالتدابير الحازمة التي يتخذها الجانب الصيني لدعم السيادة الوطنية وسلامة الأراضي".وأجرت الصين تدريبات عسكرية في أنحاء تايوان (الصين) في الشهر الجاري، بعد الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة، وتبعها 5 نواب أمريكيين يومي الأحد والاثنين.يشار إلى أن بيلوسي، التي تجاهلت تحذيرات بكين المتكررة، هي أعلى مسؤول أمريكي يأتي إلى تايوان منذ 14 عاما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم
بكين ترد على اتهام تايوان لها بفبركة فيديو لمقاتلات عسكرية صينية
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ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على اتهام تايوان (الصين) لبكين بفبركة فيديو يظهر اقتراب مقاتلات عسكرية صينية من المنطقة المحيطة بجزر بينغو.
وصرح نائب رئيس أركان العمليات بالقوات الجوية التايوانية، تونغ باي لون، للصحفيين في تايبيه، أمس الاثنين، تعليقا على الفيديو بأن "هذه حرب معلومات صينية، لقد استخدمت الصين الحيل المبالغ فيها للحرب الإدراكية لإظهار مدى قربها من جزر بينغو، وهذا غير صحيح".
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، ردا على هذه التصريحات، في مؤتمر صحفي
إن "وزارة الدفاع الوطني قادرة على الإجابة عن هذا السؤال، لكن أود أن أقول إن القوى الانفصالية "لاستقلال تايوان" يمكنها بالتأكيد أن تشعر بالتدابير الحازمة التي يتخذها الجانب الصيني لدعم السيادة الوطنية وسلامة الأراضي".
وأجرت الصين تدريبات عسكرية في أنحاء تايوان (الصين) في الشهر الجاري، بعد الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة، وتبعها 5 نواب أمريكيين يومي الأحد والاثنين.
يشار إلى أن بيلوسي، التي تجاهلت تحذيرات بكين المتكررة، هي أعلى مسؤول أمريكي يأتي إلى تايوان منذ 14 عاما.