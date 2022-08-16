https://sputnikarabic.ae/20220816/بوتين-الدول-الغربية-تحاول-الحفاظ-على-الهيمنة-من-خلال-تنفيذ-سياسة-الاحتواء-1066457548.html
بوتين: الدول الغربية تحاول الحفاظ على الهيمنة من خلال تنفيذ سياسة الاحتواء
بوتين: الدول الغربية تحاول الحفاظ على الهيمنة من خلال تنفيذ سياسة الاحتواء
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الدول الغربية تحاول الحفاظ على الهيمنة من خلال تنفيذ سياسة الاحتواء وتقويض أي مسارات تنمية بديلة لدول أخرى. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T07:11+0000
2022-08-16T07:11+0000
2022-08-16T08:22+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العملية العسكرية الروسية الخاصة
آرميا 2022
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وأضاف بوتين في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي،أن روسيا بدأت العملية الخاصة في أوكرانيا بما يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة.مشيرا إلى أنه علينا استعادة احترام القانون الدولي وقواعده ومبادئه الأساسية، وأن سياسة العولمة والأحادية القطبية فشلت ولم تحقق شيئا.وقال بوتين: "أود أن أؤكد أن عالم متعدد الأقطاب مبني على القانون الدولي وعلاقات أكثر عدالة يفتح فرصا جديدة لمكافحة التهديدات المشتركة. ومن بينها الصراعات الإقليمية وانتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب والجرائم الإلكترونية".مضيفا أن كل هذه التحديات ذات طبيعة عالمية ولا يمكن التغلب عليها دون تضافر جهود وإمكانيات جميع الدول.ووصف بوتين وعود الغرب بضمان الأمن في أوروبا بالنفاق، ففي الواقع فهو يدمر نظام الأمن الأوروبي، قائلا:ويعقد مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، وهو منتدى سنوي برعاية وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي، ويعقد المنتدى منذ عام 2012.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, آرميا 2022
بوتين: الدول الغربية تحاول الحفاظ على الهيمنة من خلال تنفيذ سياسة الاحتواء
07:11 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 08:22 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الدول الغربية تحاول الحفاظ على الهيمنة من خلال تنفيذ سياسة الاحتواء وتقويض أي مسارات تنمية بديلة لدول أخرى.
وأضاف بوتين في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي،أن روسيا بدأت العملية الخاصة في أوكرانيا بما يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة.
مشيرا إلى أنه علينا استعادة احترام القانون الدولي وقواعده ومبادئه الأساسية، وأن سياسة العولمة والأحادية القطبية فشلت ولم تحقق شيئا.
وقال بوتين: "أود أن أؤكد أن عالم متعدد الأقطاب مبني على القانون الدولي وعلاقات أكثر عدالة يفتح فرصا جديدة لمكافحة التهديدات المشتركة. ومن بينها الصراعات الإقليمية وانتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب والجرائم الإلكترونية".
مضيفا أن كل هذه التحديات ذات طبيعة عالمية ولا يمكن التغلب عليها دون تضافر جهود وإمكانيات جميع الدول.
ووصف بوتين وعود الغرب بضمان الأمن في أوروبا بالنفاق، ففي الواقع فهو يدمر نظام الأمن الأوروبي، قائلا:
إن الغرب الجماعي يدمر عمدا نظام الأمن الأوروبي، ويشكل تحالفات عسكرية جديدة، ويتحرك تكتل الناتو شرقا، ويبني بنيته التحتية العسكرية، بما في ذلك نشر نظام دفاع مضاد للصواريخ وزيادة القوة الضاربة للقوات الهجومية. بالكلمات تم الإعلان عن هذا بشكل نفاق على أنه ضرورة لتعزيز الأمن في أوروبا، ولكن في الواقع، يحدث العكس تماما.
ويعقد مؤتمر
موسكو العاشر للأمن الدولي، وهو منتدى سنوي برعاية وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي، ويعقد المنتدى منذ عام 2012.