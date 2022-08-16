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بوتين: الوعود الغربية بضمان الأمن في أوروبا نفاق
بوتين: الوعود الغربية بضمان الأمن في أوروبا نفاق
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه أمام المشاركين والضيوف في مؤتمر "موسكو للأمن الدولي"، اليوم الثلاثاء، إن وعود الغرب الجماعي حول موضوع ضمان الأمن في... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T11:03+0000
2022-08-16T11:03+0000
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كما أشار بوتين، إلى أن الغرب الجماعي يقوم اليوم بتدمير النظام الأمني في أوروبا بشكل متعمد بإنشاء تحالفات جديدة، وتحريك الناتو شرقاً وزيادة بنيته التحتية العسكرية، بما في ذلك نشر نظام دفاع مضاد للصواريخ وزيادة القوة الضاربة للقوات الهجومية. وقال: "بالكلمات، تم الإعلان، بشكل نفاق، بأنه من الضروري تعزيز الأمن في أوروبا، ولكن في الواقع، يحدث العكس تمامًا".
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كاريكاتير, وسائط متعددة

بوتين: الوعود الغربية بضمان الأمن في أوروبا نفاق

11:03 GMT 16.08.2022
بوتين: الوعود الغربية بضمان الأمن في أوروبا نفاق
بوتين: الوعود الغربية بضمان الأمن في أوروبا نفاق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه أمام المشاركين والضيوف في مؤتمر "موسكو للأمن الدولي"، اليوم الثلاثاء، إن وعود الغرب الجماعي حول موضوع ضمان الأمن في أوروبا هي نفاق.
كما أشار بوتين، إلى أن الغرب الجماعي يقوم اليوم بتدمير النظام الأمني في أوروبا بشكل متعمد بإنشاء تحالفات جديدة، وتحريك الناتو شرقاً وزيادة بنيته التحتية العسكرية، بما في ذلك نشر نظام دفاع مضاد للصواريخ وزيادة القوة الضاربة للقوات الهجومية.
وقال: "بالكلمات، تم الإعلان، بشكل نفاق، بأنه من الضروري تعزيز الأمن في أوروبا، ولكن في الواقع، يحدث العكس تمامًا".
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