https://sputnikarabic.ae/20220816/بوليتيكو-بوتين-كان-محقا-في-تقييم-وضع-المساعدات-الغربية-لأوكرانيا-1066455109.html
"بوليتيكو": بوتين كان محقا في تقييم وضع المساعدات الغربية لأوكرانيا
"بوليتيكو": بوتين كان محقا في تقييم وضع المساعدات الغربية لأوكرانيا
قالت صحيفة "بولتيكو" الأمريكية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يكون على حق في توقع ضعف المساعدات الغربية لأوكرانيا. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T05:18+0000
2022-08-16T05:18+0000
2022-08-16T05:18+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة لعالم السياسة الأمريكي، راجان مينون، فإن تقييم بوتين لهذا الموقف قد يكون صحيحا.وبحسب رأي الكاتب، فإن تدهور الوضع الاقتصادي في الدول الغربية سيكون السبب في انخفاض مستوى الدعم لكييف.وأشار الخبير السياسي إلى أن العقوبات المفروضة على موسكو تضر بالفعل بأوروبا، وأن الوضع يمكن أن يزداد سوءا.على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، تواصل الدول الغربية تزويد أوكرانيا بالأسلحة. وعلى سبيل المثال، أعلنت واشنطن مؤخرا عن حزمة مساعدات عسكرية قيمتها نحو مليار دولار، تشمل ذخيرة مدفعية، وألف نظام "جافلين" مضاد للدبابات، وعربات طبية مدرعة، ومتفجرات، وأدوية. وصرحت موسكو بدورها مرارا وتكرارا أن توريد الأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وأن نقل الأسلحة يصبح هدفًا مشروعًا للقوات الجوية الروسية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
"بوليتيكو": بوتين كان محقا في تقييم وضع المساعدات الغربية لأوكرانيا
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قالت صحيفة "بولتيكو" الأمريكية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يكون على حق في توقع ضعف المساعدات الغربية لأوكرانيا.
وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة
لعالم السياسة الأمريكي، راجان مينون، فإن تقييم بوتين لهذا الموقف قد يكون صحيحا.
وبحسب رأي الكاتب، فإن تدهور الوضع الاقتصادي في الدول الغربية سيكون السبب في انخفاض مستوى الدعم لكييف.
وقال مينون: "يعتقد بوتين أن المساعدات الغربية لأوكرانيا سوف تتضاءل في نهاية المطاف مع اشتداد التداعيات الاقتصادية للقتال، وقد يكون محقا في ذلك".
وأشار الخبير السياسي إلى أن العقوبات المفروضة على موسكو تضر بالفعل بأوروبا، وأن الوضع يمكن أن يزداد سوءا.
وتابع قائلا: "يواجه الأوروبيون بالفعل ارتفاعا في معدلات التضخم وارتفاعا حادا في أسعار الطاقة، وقد أجبر الخفض في إمدادات الطاقة الروسية بالفعل ألمانيا، القوة الاقتصادية الأوروبية، على اتخاذ إجراءات غير عادية لتجنب نقص الغاز في فصل الشتاء. ربما أضرت العقوبات الغربية بالاقتصاد الروسي، لكن يبدو أن بوتين كان متأكدا من أن روسيا ستثبت أنها أكثر مرونة من أوروبا".
على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، تواصل الدول الغربية تزويد أوكرانيا بالأسلحة. وعلى سبيل المثال، أعلنت واشنطن مؤخرا عن حزمة مساعدات عسكرية قيمتها نحو مليار دولار، تشمل ذخيرة مدفعية، وألف نظام "جافلين" مضاد للدبابات، وعربات طبية مدرعة، ومتفجرات، وأدوية. وصرحت موسكو
بدورها مرارا وتكرارا أن توريد الأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وأن نقل الأسلحة يصبح هدفًا مشروعًا للقوات الجوية الروسية.