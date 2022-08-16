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بيل غيتس يناقش تطوير لقاحات كورونا مع رئيس كوريا الجنوبية
بيل غيتس يناقش تطوير لقاحات كورونا مع رئيس كوريا الجنوبية
ناقش رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، مع مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، اليوم الثلاثاء، تطوير لقاحات فيروس "كورونا" المستجد، بالإضافة... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T09:18+0000
2022-08-16T09:18+0000
كوريا الجنوبية
مجتمع
فيروس كورونا
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وخلال الاجتماع، أشاد يون ببيل غيتس لمساهماته في التكنولوجيا الصناعية الحديثة والبنية التحتية، وكذلك على جهوده لزيادة فرص الحصول على اللقاحات والعلاجات في البلدان النامية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".كما وجه رئيس كوريا الجنوبية الشكر إلى غيتس على مساعدته شركة "SK Bioscience" في كوريا الجنوبية في قيامها بتطوير أول لقاح محلي لـ"كوفيد-19" في البلاد في شهر يونيو/ حزيران.وقال للملياردير الأمريكي: "نيابة عن حكومة جمهورية كوريا، أود أيضا أن أقيم علاقات تعاون موضوعية مع مؤسستك، حتى تتمكن بلادنا من المساهمة في تعزيز صحة مواطني العالم مع الاستمرار في بناء تقنيات صحية حيوية متقدمة".وقال للرئيس الكوري الجنوبي: "هناك الكثير من القدرات في كوريا"، مضيفا أنه يأمل في أن يتمكن الجانبان من بذل المزيد من الجهود سويا.وتابع ليون سوك يول: "لقد سررت جدا برؤية الأولوية التي توليها للابتكار البيولوجي، إن فرصة خلق وظائف جيدة وتحسين الصحة ليس فقط في البلدان الغنية، ولكن أيضا في البلدان النامية مثيرة للغاية".
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كوريا الجنوبية, مجتمع, فيروس كورونا
كوريا الجنوبية, مجتمع, فيروس كورونا

بيل غيتس يناقش تطوير لقاحات كورونا مع رئيس كوريا الجنوبية

09:18 GMT 16.08.2022
© AFP 2022 / KIM HONG-JIمؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، يشارك في اجتماع مع رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، كيم جين بيو، في الجمعية الوطنية في سيئول، 16 أغسطس/ آب
مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، يشارك في اجتماع مع رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، كيم جين بيو، في الجمعية الوطنية في سيئول، 16 أغسطس/ آب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، يشارك في اجتماع مع رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، كيم جين بيو، في الجمعية الوطنية في سيئول، 16 أغسطس/ آب
© AFP 2022 / KIM HONG-JI
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ناقش رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، مع مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، اليوم الثلاثاء، تطوير لقاحات فيروس "كورونا" المستجد، بالإضافة إلى قضايا صحية أخرى، وذلك خلال لقاء جمع بينهما في المكتب الرئاسي بسيئول.
وخلال الاجتماع، أشاد يون ببيل غيتس لمساهماته في التكنولوجيا الصناعية الحديثة والبنية التحتية، وكذلك على جهوده لزيادة فرص الحصول على اللقاحات والعلاجات في البلدان النامية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
كما وجه رئيس كوريا الجنوبية الشكر إلى غيتس على مساعدته شركة "SK Bioscience" في كوريا الجنوبية في قيامها بتطوير أول لقاح محلي لـ"كوفيد-19" في البلاد في شهر يونيو/ حزيران.
وقال للملياردير الأمريكي: "نيابة عن حكومة جمهورية كوريا، أود أيضا أن أقيم علاقات تعاون موضوعية مع مؤسستك، حتى تتمكن بلادنا من المساهمة في تعزيز صحة مواطني العالم مع الاستمرار في بناء تقنيات صحية حيوية متقدمة".
من ناحيته، أشار بيل غيتس إلى أن كوريا الجنوبية تشكل "مباراة قوية" مع أهداف مؤسسته، سواء من حيث ميزانيتها المتزايدة للمساعدة أو من حيث تطويرها لقدرات جديدة من خلال الجامعات والمؤسسات غير الربحية والشركات.
وقال للرئيس الكوري الجنوبي: "هناك الكثير من القدرات في كوريا"، مضيفا أنه يأمل في أن يتمكن الجانبان من بذل المزيد من الجهود سويا.
وتابع ليون سوك يول: "لقد سررت جدا برؤية الأولوية التي توليها للابتكار البيولوجي، إن فرصة خلق وظائف جيدة وتحسين الصحة ليس فقط في البلدان الغنية، ولكن أيضا في البلدان النامية مثيرة للغاية".
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