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https://sputnikarabic.ae/20220816/تعيين-اختصاصي-جزائري-من-معهد-باستور-مستشارا-لمنظمة-الصحة-العالمية-1066476330.html
تعيين اختصاصي جزائري من معهد "باستور" مستشارا لمنظمة الصحة العالمية
تعيين اختصاصي جزائري من معهد "باستور" مستشارا لمنظمة الصحة العالمية
أعلن معهد "باستور" في الجزائر عن تعيين الدكتور حشيد عصام، وهو مسؤول عن أحد مخابر قسم علم الفيروسات بالمعهد، كعضو في الفريق الاستشاري التقني التابع لمنظمة الصحة... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T12:44+0000
2022-08-16T12:44+0000
الجزائر
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وتمّ تعيين الدكتور عصام، عاما واحدا بعد إطلاق منظمة الصحة العالمية إعلانا لاختيار خبراء من دول مختلفة، ليكونوا أعضاء في الفريق الاستشاري المذكور، حسبما ذكرته صحيفة الشروق، اليوم الثلاثاء.ويتولى الفريق الاستشاري في مجال السلامة البيولوجية، تزويد منظمة الصحة العالمية بالتوصيات والإرشادات الخاصة بالجوانب العلمية والتقنية والاستراتيجية المتعلقة بالأمن البيولوجي.وهنّأت سفارة الولايات المتحدة لدى الجزائر، البروفيسور الجزائري طه مرغوب، على تولّيه منصب نائب مدير مركز ساندرا وإدوارد ماير للسرطان في نيويورك.والدكتور طه مرغوب هو أستاذ أبحاث المناعة في كلية الطب الأمريكية وايل كورنيل، وقد شغل منصب رئيس المؤسسة الجزائرية الأمريكية للثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.ويعمل في هذا المركز أكثر من 250 باحثا في علم الأمراض والمعلومات الحيوية والأورام والأشعة وغيرها من التخصصات.
https://sputnikarabic.ae/20220815/الجزائر-عشرات-الحرائق-ومساع-حثيثة-لإخمادها-1066410893.html
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الجزائر

تعيين اختصاصي جزائري من معهد "باستور" مستشارا لمنظمة الصحة العالمية

12:44 GMT 16.08.2022
© AFP 2022 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / Ryad Kramdi
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أعلن معهد "باستور" في الجزائر عن تعيين الدكتور حشيد عصام، وهو مسؤول عن أحد مخابر قسم علم الفيروسات بالمعهد، كعضو في الفريق الاستشاري التقني التابع لمنظمة الصحة العالمية، في ميدان السلامة البيولوجية.
وتمّ تعيين الدكتور عصام، عاما واحدا بعد إطلاق منظمة الصحة العالمية إعلانا لاختيار خبراء من دول مختلفة، ليكونوا أعضاء في الفريق الاستشاري المذكور، حسبما ذكرته صحيفة الشروق، اليوم الثلاثاء.
ويتولى الفريق الاستشاري في مجال السلامة البيولوجية، تزويد منظمة الصحة العالمية بالتوصيات والإرشادات الخاصة بالجوانب العلمية والتقنية والاستراتيجية المتعلقة بالأمن البيولوجي.
وهنّأت سفارة الولايات المتحدة لدى الجزائر، البروفيسور الجزائري طه مرغوب، على تولّيه منصب نائب مدير مركز ساندرا وإدوارد ماير للسرطان في نيويورك.
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والدكتور طه مرغوب هو أستاذ أبحاث المناعة في كلية الطب الأمريكية وايل كورنيل، وقد شغل منصب رئيس المؤسسة الجزائرية الأمريكية للثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.
ويعمل في هذا المركز أكثر من 250 باحثا في علم الأمراض والمعلومات الحيوية والأورام والأشعة وغيرها من التخصصات.
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