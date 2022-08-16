https://sputnikarabic.ae/20220816/تعيين-اختصاصي-جزائري-من-معهد-باستور-مستشارا-لمنظمة-الصحة-العالمية-1066476330.html
تعيين اختصاصي جزائري من معهد "باستور" مستشارا لمنظمة الصحة العالمية
تعيين اختصاصي جزائري من معهد "باستور" مستشارا لمنظمة الصحة العالمية
أعلن معهد "باستور" في الجزائر عن تعيين الدكتور حشيد عصام، وهو مسؤول عن أحد مخابر قسم علم الفيروسات بالمعهد، كعضو في الفريق الاستشاري التقني التابع لمنظمة الصحة... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T12:44+0000
2022-08-16T12:44+0000
2022-08-16T12:44+0000
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1049167318_0:254:4560:2819_1920x0_80_0_0_1cb5cad49c1efdfb0b874e4527b7167d.jpg
وتمّ تعيين الدكتور عصام، عاما واحدا بعد إطلاق منظمة الصحة العالمية إعلانا لاختيار خبراء من دول مختلفة، ليكونوا أعضاء في الفريق الاستشاري المذكور، حسبما ذكرته صحيفة الشروق، اليوم الثلاثاء.ويتولى الفريق الاستشاري في مجال السلامة البيولوجية، تزويد منظمة الصحة العالمية بالتوصيات والإرشادات الخاصة بالجوانب العلمية والتقنية والاستراتيجية المتعلقة بالأمن البيولوجي.وهنّأت سفارة الولايات المتحدة لدى الجزائر، البروفيسور الجزائري طه مرغوب، على تولّيه منصب نائب مدير مركز ساندرا وإدوارد ماير للسرطان في نيويورك.والدكتور طه مرغوب هو أستاذ أبحاث المناعة في كلية الطب الأمريكية وايل كورنيل، وقد شغل منصب رئيس المؤسسة الجزائرية الأمريكية للثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.ويعمل في هذا المركز أكثر من 250 باحثا في علم الأمراض والمعلومات الحيوية والأورام والأشعة وغيرها من التخصصات.
https://sputnikarabic.ae/20220815/الجزائر-عشرات-الحرائق-ومساع-حثيثة-لإخمادها-1066410893.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1049167318_232:0:4328:3072_1920x0_80_0_0_d46875b4f77df3270a5414a0ef77ae61.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر
تعيين اختصاصي جزائري من معهد "باستور" مستشارا لمنظمة الصحة العالمية
تابعنا عبر
أعلن معهد "باستور" في الجزائر عن تعيين الدكتور حشيد عصام، وهو مسؤول عن أحد مخابر قسم علم الفيروسات بالمعهد، كعضو في الفريق الاستشاري التقني التابع لمنظمة الصحة العالمية، في ميدان السلامة البيولوجية.
وتمّ تعيين الدكتور عصام، عاما واحدا بعد إطلاق منظمة الصحة العالمية إعلانا لاختيار خبراء من دول مختلفة، ليكونوا أعضاء في الفريق الاستشاري المذكور، حسبما ذكرته صحيفة الشروق
، اليوم الثلاثاء.
ويتولى الفريق الاستشاري في مجال السلامة البيولوجية، تزويد منظمة الصحة العالمية بالتوصيات والإرشادات الخاصة بالجوانب العلمية والتقنية والاستراتيجية المتعلقة بالأمن البيولوجي.
وهنّأت سفارة الولايات المتحدة لدى الجزائر، البروفيسور الجزائري طه مرغوب، على تولّيه منصب نائب مدير مركز ساندرا وإدوارد ماير للسرطان في نيويورك.
والدكتور طه مرغوب هو أستاذ أبحاث المناعة في كلية الطب الأمريكية وايل كورنيل، وقد شغل منصب رئيس المؤسسة الجزائرية
الأمريكية للثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.
ويعمل في هذا المركز أكثر من 250 باحثا في علم الأمراض والمعلومات الحيوية والأورام والأشعة وغيرها من التخصصات.