تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية بـ15 قذيفة

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، إن القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة من عيار 155 ملم على الجمهورية في 12 دقيقة.

وأضافت الممثلية أن القوات الأوكرانية أطلقت خمس قذائف أخرى من عيار 155 ملم على منطقتي كويبيشيف وكييفسكي.