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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220816/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066454503.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T09:58+0000
2022-08-16T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры, روسيا
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры, روسيا
مدفعية جمهورية دونيتسك تضرب مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

09:58 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 16.08.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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11:26 GMT 16.08.2022
10:17 GMT 16.08.2022
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
"غازبروم" الروسية تتوقع أن تتجاوز أسعار الغاز في أوروبا حاجز الـ4 آلاف دولار شتاء
10:17 GMT
09:59 GMT 16.08.2022
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
الدفاع الروسية تعلن تضرر مستودع عسكري في منطقة جانكوي نتيجة عمل تخريبي
09:59 GMT
09:49 GMT 16.08.2022
إعلام: ماكرون وزيلينسكي يبحثان الوضع بشأن محطة زابوروجيه
يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وأفادت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، نقلا عن مصادر في الإليزيه، بأنه ينتظر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم الثلاثاء، لبحث الوضع بشأن محطة زابوروجه للطاقة النووية.
09:36 GMT 16.08.2022
وزير الدفاع الروسي: ما من أحد في الناتو يشك في حتمية إنجاز العملية الروسية بأوكرانيا
09:19 GMT 16.08.2022
معرض آرميا - 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
الدفاع البيلاروسية: مينسك تعمل من أجل استعادة جسور الثقة وعلى استعداد لتقديم منصة للحوار الأمني
09:15 GMT
08:38 GMT 16.08.2022
شويغو: الناتو أسقط الأقنعة ولم يعد الطابع العدواني للحلف مخفيا
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن حلف "الناتو" ألقى أقنعته، مؤكدا أن الطبيعة العدوانية للكتلة لم تعد مخفية وتم تعزيز الادعاء بالهيمنة العالمية.
وقال شويغو في افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي كجزء من المنتدى العسكري التقني "آرميا-2022"، اليوم الثلاثاء: "الناتو أسقط أقنعته. لم تعد الطبيعة العدوانية للكتلة مختبئة وراء الصياغات المتعلقة بالتوجه الدفاعي الحصري لأنشطة التحالف. واليوم، تم تحديد مطالبات الهيمنة العالمية في وثائق التخطيط الاستراتيجي للتحالف".
مشيرا إلى أن أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ مدرجة في نطاق مصالح الحلف.
مضيفا أنه ووفقا للغرب يجب استبدال النظام الحالي للعلاقات الدولية بما يسمى بالنظام العالمي القائم على القواعد. وقال "المنطق هنا بسيط ومهدد. فإما أن يفقد المرشح "الشركاء الديمقراطيين" في التحالف ويُزعم أنه على "الجانب الصحيح من التاريخ" أو أنها تدخل في فئة ما يسمى بالأنظمة الاستبدادية، والتي يمكن ضدها تطبيق أي تدابير للتأثير، حتى الضغط الشديد".
08:24 GMT 16.08.2022
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 2400 دولار للمرة الأولى منذ مارس
08:14 GMT
08:24 GMT 16.08.2022
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي ينفي إشاعات حول السلاح النووي
08:22 GMT
07:42 GMT 16.08.2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أحد أتباع "القطاع الأيمن" خطط لإضرام النار في أحد منتجعات ستافروبول
07:39 GMT
07:10 GMT 16.08.2022
بوتين: الدول الغربية تحاول الحفاظ على الهيمنة من خلال تنفيذ سياسة الاحتواء
06:57 GMT 16.08.2022
الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية في منطقة خيرسون
06:23 GMT 16.08.2022
بدء تفريغ 25 ألف طن قمح أهدتها روسيا للشعب السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
إعلام: سفينة محملة بالحبوب غادرت ميناء "يوجني" الأوكراني
05:52 GMT
06:17 GMT 16.08.2022
إطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
الدفاع الروسية: حريق في مخزن ذخيرة لوحدة عسكرية في شبه جزيرة القرم
06:29 GMT
05:46 GMT 16.08.2022
الخارجية الروسية: "طالبان" تعهدت بمنع نقل الإرهابيين المجندين إلى أوكرانيا
أكدت "طالبان" أنها وفي حدود إمكانياتها، لن تسمح بنقل مسلحي المنظمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) إلى أوكرانيا.
05:22 GMT 16.08.2022
بوتين خلال افتتاح آرميا 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
"بوليتيكو": بوتين كان محقا في تقييم وضع المساعدات الغربية لأوكرانيا
05:18 GMT
03:57 GMT 16.08.2022
كابولوف: موسكو لا تريد أن تظهر المقاتلات التابعة للقوات الأفغانية السابقة في أوكرانيا
03:55 GMT 16.08.2022
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية بـ15 قذيفة
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، إن القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة من عيار 155 ملم على الجمهورية في 12 دقيقة.
وأضافت الممثلية أن القوات الأوكرانية أطلقت خمس قذائف أخرى من عيار 155 ملم على منطقتي كويبيشيف وكييفسكي.
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