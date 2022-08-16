تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
11:26 GMT 16.08.2022
10:17 GMT 16.08.2022
09:59 GMT 16.08.2022
09:49 GMT 16.08.2022
يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وأفادت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، نقلا عن مصادر في الإليزيه، بأنه ينتظر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم الثلاثاء، لبحث الوضع بشأن محطة زابوروجه للطاقة النووية.
وأفادت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، نقلا عن مصادر في الإليزيه، بأنه ينتظر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم الثلاثاء، لبحث الوضع بشأن محطة زابوروجه للطاقة النووية.
09:36 GMT 16.08.2022
09:19 GMT 16.08.2022
08:38 GMT 16.08.2022
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن حلف "الناتو" ألقى أقنعته، مؤكدا أن الطبيعة العدوانية للكتلة لم تعد مخفية وتم تعزيز الادعاء بالهيمنة العالمية.
وقال شويغو في افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي كجزء من المنتدى العسكري التقني "آرميا-2022"، اليوم الثلاثاء: "الناتو أسقط أقنعته. لم تعد الطبيعة العدوانية للكتلة مختبئة وراء الصياغات المتعلقة بالتوجه الدفاعي الحصري لأنشطة التحالف. واليوم، تم تحديد مطالبات الهيمنة العالمية في وثائق التخطيط الاستراتيجي للتحالف".
مشيرا إلى أن أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ مدرجة في نطاق مصالح الحلف.
وقال شويغو في افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي كجزء من المنتدى العسكري التقني "آرميا-2022"، اليوم الثلاثاء: "الناتو أسقط أقنعته. لم تعد الطبيعة العدوانية للكتلة مختبئة وراء الصياغات المتعلقة بالتوجه الدفاعي الحصري لأنشطة التحالف. واليوم، تم تحديد مطالبات الهيمنة العالمية في وثائق التخطيط الاستراتيجي للتحالف".
مشيرا إلى أن أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ مدرجة في نطاق مصالح الحلف.
مضيفا أنه ووفقا للغرب يجب استبدال النظام الحالي للعلاقات الدولية بما يسمى بالنظام العالمي القائم على القواعد. وقال "المنطق هنا بسيط ومهدد. فإما أن يفقد المرشح "الشركاء الديمقراطيين" في التحالف ويُزعم أنه على "الجانب الصحيح من التاريخ" أو أنها تدخل في فئة ما يسمى بالأنظمة الاستبدادية، والتي يمكن ضدها تطبيق أي تدابير للتأثير، حتى الضغط الشديد".
08:24 GMT 16.08.2022
08:24 GMT 16.08.2022
07:42 GMT 16.08.2022
07:10 GMT 16.08.2022
06:57 GMT 16.08.2022
06:23 GMT 16.08.2022
06:17 GMT 16.08.2022
05:46 GMT 16.08.2022
أكدت "طالبان" أنها وفي حدود إمكانياتها، لن تسمح بنقل مسلحي المنظمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) إلى أوكرانيا.
05:22 GMT 16.08.2022
03:57 GMT 16.08.2022
03:55 GMT 16.08.2022
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية بـ15 قذيفة
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، إن القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة من عيار 155 ملم على الجمهورية في 12 دقيقة.
وأضافت الممثلية أن القوات الأوكرانية أطلقت خمس قذائف أخرى من عيار 155 ملم على منطقتي كويبيشيف وكييفسكي.