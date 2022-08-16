https://sputnikarabic.ae/20220816/خبراء-يحددون-الدول-الناجية-من-الحرب-النووية-المفترضة-بين-روسيا-وأمريكا-1066493718.html
خبراء يحددون "الدول الناجية" من الحرب النووية المفترضة بين روسيا وأمريكا
خبراء يحددون "الدول الناجية" من الحرب النووية المفترضة بين روسيا وأمريكا
توصل علماء في جامعة روتجرز في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إلى أن الأرجنتين وأستراليا في حال نشوب حرب نووية ستنجوان ولكنهما ستتحملان عواقب وخيمة. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T17:42+0000
2022-08-16T17:42+0000
2022-08-16T17:44+0000
العالم
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ووضع الخبراء في دراسة نشرت في مجلة "نيتشر فود" نموذجًا لسيناريو نظري لصراع نووي، وبحسبهم فإن إلقاء القنابل الذرية على المدن والمراكز الصناعية سيؤدي إلى عواصف نارية، وسوف يتلوث الغلاف الجوي في العالم بسبب انبعاثات جزيئات الاحتراق، مما سيؤدي إلى تغير المناخ وتقليل الإمدادات الغذائية على اليابسة وفي المحيطات.وتظهر الخرائط التي نشرها الخبراء أن أستراليا والأرجنتين ستكونان قادرتين على الحفاظ على المدخول الغذائي الأمثل (عدد السعرات الحرارية اللازمة للفرد في اليوم) حتى مع وجود أكبر كمية من انبعاثات الكربون غير المتبلور في الغلاف الجوي.وختم المقال: "خلال التجربة، قام الخبراء بحساب نتائج النزاعات المحتملة بين الدول العظمى، ولذلك، وعلى سبيل المثال، في حالة نشوب حرب نووية واسعة النطاق بين روسيا والولايات المتحدة، يمكن أن يموت أكثر من خمسة مليارات شخص، وسيغطي الشتاء النووي الكوكب.
https://sputnikarabic.ae/20220816/أوليانوف-الدول-الغربية-تشجع-بتصريحاتها-كييف-على-مواصلة-قصف-محطة-زابوروجيه-النووية-1066483204.html
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العالم
خبراء يحددون "الدول الناجية" من الحرب النووية المفترضة بين روسيا وأمريكا
17:42 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 17:44 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
توصل علماء في جامعة روتجرز في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إلى أن الأرجنتين وأستراليا في حال نشوب حرب نووية ستنجوان ولكنهما ستتحملان عواقب وخيمة.
ووضع الخبراء في دراسة نشرت في مجلة "نيتشر فود
" نموذجًا لسيناريو نظري لصراع نووي، وبحسبهم فإن إلقاء القنابل الذرية على المدن والمراكز الصناعية سيؤدي إلى عواصف نارية، وسوف يتلوث الغلاف الجوي في العالم بسبب انبعاثات جزيئات الاحتراق، مما سيؤدي إلى تغير المناخ وتقليل الإمدادات الغذائية على اليابسة وفي المحيطات.
ويتوقع الخبراء أنه "إذا تم إطلاق أكثر من 150 تيراغرام (أكثر من 165 مليون طن) من الكربون غير المتبلور في الغلاف الجوي فإن استهلاك الحبوب سينخفض بنحو 90% خلال 3-4 سنوات بعد نهاية العالم (الحرب النووية)".
وتظهر الخرائط التي نشرها الخبراء أن أستراليا والأرجنتين ستكونان قادرتين على الحفاظ على المدخول الغذائي الأمثل (عدد السعرات الحرارية اللازمة للفرد في اليوم) حتى مع وجود أكبر كمية من انبعاثات الكربون غير المتبلور في الغلاف الجوي.
ويشير المقال إلى أن "نيوزيلندا ستشهد أيضًا تأثرًا أقل من الدول الأخرى، ولكن إذا حدث هذا السيناريو، فقد تواجه المنطقة تدفقًا للاجئين من آسيا ودول أخرى تعاني من نقص الغذاء".
وختم المقال: "خلال التجربة، قام الخبراء بحساب نتائج النزاعات المحتملة بين الدول العظمى، ولذلك، وعلى سبيل المثال، في حالة نشوب حرب نووية
واسعة النطاق بين روسيا والولايات المتحدة، يمكن أن يموت أكثر من خمسة مليارات شخص، وسيغطي الشتاء النووي الكوكب.