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https://sputnikarabic.ae/20220816/خطأ-طيار-لبناني-يعرض-طائرته-للملاحقة-من-قبل-مقاتلات-يونانية-ويثير-ذعر-الركاب-فيديو--1066462817.html
خطأ طيار لبناني يعرض طائرته للملاحقة من قبل مقاتلات يونانية ويثير ذعر الركاب... فيديو
خطأ طيار لبناني يعرض طائرته للملاحقة من قبل مقاتلات يونانية ويثير ذعر الركاب... فيديو
أطلقت السلطات اليونانية طائرتين حربيتين باتجاه طائرة ركاب لبنانية، بسبب خطأ من الطيار الذي نسي على ما يبدو أن يضبط تردد الراديو الخاص به. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T09:17+0000
2022-08-16T09:17+0000
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ونتيجة لهذا الخطأ، لم يستجب الطيار إلى مكالمات سلطات مراقبة الحركة الجوية اليونانية، ما دفعها إلى إطلاق طائرتين من طراز "إف-16" لاعتراض الطائرة وتنبيه الطيار، وفقا لوسائل إعلام يونانية.ويطلق هذا النوع من التنبيهات عادة إذا ساد اعتقاد أن الطائرة مخطوفة.وحاولت السلطات اليونانية التواصل مع الطائرة مرات عدة لكن دون جدوى، قبل إطلاق التنبيه.واقتربت الطائرتان من الطائرة اللبنانية "إيرباص A321" التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية (MEA)، التي كانت متوجهة من مدريد إلى بيروت، ونجحتا في إعادة التواصل مع الطيار، ما أثار الذعر في قلوب الركاب الذين التقطوا فيديو لإحدى الطائرتين اللتين اقتربتا.ولم تؤكد السلطات في بيروت أو تنفي حصول خطأ من قبل الطيار اللبناني، لافتة إلى أن الطاقم "يتمتع بجميع القدرات الفنية المطلوبة لتنفيذ مهمته".كما اعتبرت من جهتها أن الطائرة اللبنانية اتصلت بسلطات مراقبة الحركة الجوية اليونانية مرتين عندما دخلت المجال الجوي اليوناني.كما لم تذكر السلطات اللبنانية ما إذا كان كابتن الطائرة هو ابن محمد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة طيران "الشرق الأوسط"، وفق ما أفادت مصادر محلية.
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العالم العربي, أخبار لبنان
العالم العربي, أخبار لبنان

خطأ طيار لبناني يعرض طائرته للملاحقة من قبل مقاتلات يونانية ويثير ذعر الركاب... فيديو

09:17 GMT 16.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayمطار لبنان - أرشيفية
مطار لبنان - أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أطلقت السلطات اليونانية طائرتين حربيتين باتجاه طائرة ركاب لبنانية، بسبب خطأ من الطيار الذي نسي على ما يبدو أن يضبط تردد الراديو الخاص به.
ونتيجة لهذا الخطأ، لم يستجب الطيار إلى مكالمات سلطات مراقبة الحركة الجوية اليونانية، ما دفعها إلى إطلاق طائرتين من طراز "إف-16" لاعتراض الطائرة وتنبيه الطيار، وفقا لوسائل إعلام يونانية.
ويطلق هذا النوع من التنبيهات عادة إذا ساد اعتقاد أن الطائرة مخطوفة.
وحاولت السلطات اليونانية التواصل مع الطائرة مرات عدة لكن دون جدوى، قبل إطلاق التنبيه.
واقتربت الطائرتان من الطائرة اللبنانية "إيرباص A321" التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية (MEA)، التي كانت متوجهة من مدريد إلى بيروت، ونجحتا في إعادة التواصل مع الطيار، ما أثار الذعر في قلوب الركاب الذين التقطوا فيديو لإحدى الطائرتين اللتين اقتربتا.
ولم تؤكد السلطات في بيروت أو تنفي حصول خطأ من قبل الطيار اللبناني، لافتة إلى أن الطاقم "يتمتع بجميع القدرات الفنية المطلوبة لتنفيذ مهمته".
كما اعتبرت من جهتها أن الطائرة اللبنانية اتصلت بسلطات مراقبة الحركة الجوية اليونانية مرتين عندما دخلت المجال الجوي اليوناني.
كما لم تذكر السلطات اللبنانية ما إذا كان كابتن الطائرة هو ابن محمد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة طيران "الشرق الأوسط"، وفق ما أفادت مصادر محلية.
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