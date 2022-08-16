https://sputnikarabic.ae/20220816/ذهب-للصلاة-جندي-إسرائيلي-قتل-زميله-شمالي-الضفة-الغربية-يكشف-ملابسات-الحادث-1066455891.html

"ذهب للصلاة"... جندي إسرائيلي قتل زميله شمالي الضفة الغربية يكشف ملابسات الحادث

"ذهب للصلاة"... جندي إسرائيلي قتل زميله شمالي الضفة الغربية يكشف ملابسات الحادث

كشف جندي إسرائيلي أطلق النار مساء أمس الاثنين على زميله في المناوبة عند منطقة التماس شمالي الضفة الغربية المحتلة عن تفاصيل الحادث. 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T06:22+0000

2022-08-16T06:22+0000

2022-08-16T06:22+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال الجندي في شهادته إن زميله ذهب للصلاة في نهاية مناوبة حراسة استمرت 8 ساعات للموقع قرب مدينة طولكرم، والذي شيد بهدف منع تسلل فلسطينيين من الضفة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأضاف: "قبل وقت قصير من نهاية المناوبة، غادر الموقع ليصلي في مكان قريب، وحده، بعد حوالي خمسة عشر دقيقة سمعت ضجيجا ورأيت شخصا يقترب ما بدا أنه شخص مريب لذلك شرعت في إجراء اعتقال مشبوه"، والذي يشمل إطلاق نار في الهواء أو تجاه الهدف مباشرة.وبحسب التحقيق الأولي، أطلق الجندي رصاصتين بالفعل، وتم العثور على إصابتين بطلقات نارية على جثة زميله القتيل، في ساقه وبالقرب من صدره.لكن الجندي زعم أنه أطلق رصاصات تحذيرية في الهواء، بعد اقتراب الشخصية المشبوهة (زميله) من مسافة نحو 20 مترا.قبل حوالي شهر، شدد الجيش الإسرائيلي التعليمات الخاصة بفتح النار على طول خط التماس وحظر إطلاق النار حتى على المتسللين العزل، بعد حادثين في الأشهر الأخيرة قتل خلالهما اثنان من المتسللين الفلسطينيين.في الحالة الحالية، لم يكن الحديث يدور عن متسلل على الإطلاق بل كان شخصية على الجانب الإسرائيلي من الجدار العازل، وفق الصحيفة.وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل الجندي الذي أصيب بالقرب من طولكرم الليلة الماضية، متأثرا بإصابته.وكان الجيش الإسرائيلي ذكر في بيان فور إصابة الجندي أن الحديث يدور عن عملية هجومية نفذها فلسطيني، لكنه استبعد بعدها تلك الفرضية وقال إن التحقيق جار لكشف ملابسات الحادث.

https://sputnikarabic.ae/20220816/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-الجندي-الذي-أصيب-شمال-الضفة-الغربية-1066453852.html

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