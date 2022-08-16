https://sputnikarabic.ae/20220816/رواندا-توجه-نقصا-حادا-في-إحدى-فصائل-الدم-وتدعو-المواطنين-للتبرع-1066465391.html
رواندا توجه نقصا حادا في إحدى فصائل الدم وتدعو المواطنين للتبرع
رواندا توجه نقصا حادا في إحدى فصائل الدم وتدعو المواطنين للتبرع
أعلن مركز صحي رواندي عن أزمة في مخرونات الدم من فصيلة "o". 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T10:00+0000
2022-08-16T10:00+0000
2022-08-16T10:00+0000
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وقالت السلطات الصحية الرواندية إن هناك انخفاض حاد في مخرونات الدم بالنسبة لفصائل "A" و"B" و"AB".وأفاد مركز رواندا للطب الحيوي، بأن التبرع بالدم طوعيا "ويحدث أحيانا أن التبرعات من فصيلة ما لا تتناسب مع باقي الفصائل الأخرى، ما يؤدي إلى نقص مثل الذي نواجهه حاليا"، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.ودعا توماس ميومبو، رئيس المركز الوطني لحق الدم بمركز رواندا للطب الحيوي، المواطنين "إلى تكثيف عمليات التبرع بالدم من طرف الأشخاص الذين يتوفرون على فصيلة الدم O من أجل سد العجز في هذه المادة الحيوية".وتابع ميومبو أن هذه فصيلة "O سلبي"، هي الأهم لأنها متوافقة مع جميع فصائل الدم الأخرى، وكذلك تتوافق فصيلة "O إيجابي" مع جميع فصائل الدم الإيجابية.يشار إلى أن مركز رواندا للطب الحيوي يجمع نحو 300 كيس من الدم يوميا، فيما تستهلك المستشفيات أكثر من 900 وحدة يوميا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
رواندا توجه نقصا حادا في إحدى فصائل الدم وتدعو المواطنين للتبرع
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أعلن مركز صحي رواندي عن أزمة في مخرونات الدم من فصيلة "o".
وقالت السلطات الصحية الرواندية إن هناك انخفاض حاد في مخرونات الدم بالنسبة لفصائل "A" و"B" و"AB".
وأفاد مركز رواندا للطب الحيوي، بأن التبرع بالدم طوعيا "ويحدث أحيانا أن التبرعات من فصيلة ما لا تتناسب مع باقي الفصائل الأخرى، ما يؤدي إلى نقص مثل الذي نواجهه حاليا"، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
ودعا توماس ميومبو، رئيس المركز الوطني لحق الدم بمركز رواندا للطب الحيوي، المواطنين "إلى تكثيف عمليات التبرع بالدم من طرف الأشخاص الذين يتوفرون على فصيلة الدم
O من أجل سد العجز في هذه المادة الحيوية".
وتابع ميومبو أن هذه فصيلة "O سلبي"، هي الأهم لأنها متوافقة مع جميع فصائل الدم الأخرى، وكذلك تتوافق فصيلة "O إيجابي" مع جميع فصائل الدم الإيجابية.
يشار إلى أن مركز رواندا للطب الحيوي يجمع نحو 300 كيس من الدم يوميا، فيما تستهلك المستشفيات أكثر من 900 وحدة يوميا.