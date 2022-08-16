https://sputnikarabic.ae/20220816/روبوت-يساعد-الأفاعي-على-المشي-فيديو-يحصد-ملايين-المشاهدات-1066466631.html
روبوت يساعد الأفاعي على "المشي"... فيديو يحصد ملايين المشاهدات
روبوت يساعد الأفاعي على "المشي"... فيديو يحصد ملايين المشاهدات
ابتكر مخترع روبوتا غريبا رباعي الأرجل، يمكن الأفاعي من "المشي". 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T10:20+0000
2022-08-16T10:20+0000
2022-08-16T10:20+0000
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وصمم المخترع، ألين بان، وهو مهندس مقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، اختراعه من أنبوب طويل و4 أرجل بلاستيكية، متصلة بلوحة تحكم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ونشر ألين بان عبر قناته على منصة "يوتيوب" فيديو لاختراعه، والذي يظهر أفعى ترقد داخل الأنبوب وتخرج رأسها من نهايته، بينما يسير الروبوت بها بهدوء في جميع أنحاء الغرفة.وحصد فيديو بان لاختراعه العجيب أكثر من مليوني مشاهدة، منذ أن نشره يوم السبت 13 أغسطس/ آب 2022.وأوضح ألين بان أن الهدف من اختراعه الغريب هو رغبته في "إعادة أرجل الأفاعي"، موضحا أن البعض منها تحتوي على عظام أرجل صغيرة داخل أجسادها.وأشار إلى أنه منذ حوالي 150 مليون عام، كان للأفاعي أرجل مرئية، لكنها تطورت لتفقدها، ويُعتقد أن ذلك يرجع إلى طفرة جينية.واستوحى ألين بان شكل الروبوت من السقنقور الغربي ذي الأصابع الثلاثة، وهو نوع من السحالي بأربعة أرجل صغيرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
روبوت يساعد الأفاعي على "المشي"... فيديو يحصد ملايين المشاهدات
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ابتكر مخترع روبوتا غريبا رباعي الأرجل، يمكن الأفاعي من "المشي".
وصمم المخترع، ألين بان، وهو مهندس مقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، اختراعه من أنبوب طويل و4 أرجل بلاستيكية، متصلة بلوحة تحكم، وفقا لصحيفة
"ديلي ميل" البريطانية.
ونشر ألين بان عبر قناته على منصة "يوتيوب" فيديو لاختراعه، والذي يظهر أفعى ترقد داخل الأنبوب وتخرج رأسها من نهايته، بينما يسير الروبوت بها بهدوء في جميع أنحاء الغرفة.
وحصد فيديو بان لاختراعه العجيب أكثر من مليوني مشاهدة، منذ أن نشره يوم السبت 13 أغسطس/ آب 2022.
وأوضح ألين بان أن الهدف من اختراعه الغريب هو رغبته في "إعادة أرجل الأفاعي"، موضحا أن البعض منها تحتوي على عظام أرجل صغيرة داخل أجسادها.
وأشار إلى أنه منذ حوالي 150 مليون عام، كان للأفاعي أرجل مرئية، لكنها تطورت لتفقدها، ويُعتقد أن ذلك يرجع إلى طفرة جينية.
واستوحى ألين بان شكل الروبوت من السقنقور الغربي ذي الأصابع الثلاثة، وهو نوع من السحالي بأربعة أرجل صغيرة.