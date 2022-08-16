https://sputnikarabic.ae/20220816/روسيا-الكشف-عن-روبوت-مقاتل-جديد-1066456811.html
روسيا... الكشف عن روبوت مقاتل جديد
روسيا... الكشف عن روبوت مقاتل جديد
أعلنت مؤسسة "روستيخ"، التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا وتتبع لها جملة مصانع عسكرية، عن إنتاج عربة مدرعة جديدة دون طاقم بشري. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T06:49+0000
2022-08-16T06:49+0000
2022-08-16T06:49+0000
سلاح روسيا
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وكان فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول لمدير عام "روستيخ"، قد أخبر "سبوتنيك" بأن العربة المدرعة الجديدة "بي إم بي-3" التي صنعها مصنع الآليات بمدينة كورغان ومعهد أبحاث الروبوت "سيغنال" يمكن التحكم فيها عن بعد.وخصصت العربة لمساندة وحدات المشاة أثناء القتال وخاصة في المدن. وتؤدي العربة عملها وكأنها إنسان آلي (روبوت)، ولها برج قتالي معروف باسم "سينيتسا" يحتوي على مدفع عيار 100 ملم الذي يستطيع إطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدروع، ومدفع آلي عيار 30 ملم ومدفع رشاش. ويرى "سينيتسا" كل ما حول العربة في النهار والليل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
روسيا... الكشف عن روبوت مقاتل جديد
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أعلنت مؤسسة "روستيخ"، التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا وتتبع لها جملة مصانع عسكرية، عن إنتاج عربة مدرعة جديدة دون طاقم بشري.
وكان فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول لمدير عام "روستيخ"، قد أخبر "سبوتنيك" بأن العربة المدرعة الجديدة "بي إم بي-3
" التي صنعها مصنع الآليات بمدينة كورغان ومعهد أبحاث الروبوت "سيغنال" يمكن التحكم فيها عن بعد.
وخصصت العربة لمساندة وحدات المشاة أثناء القتال وخاصة في المدن. وتؤدي العربة عملها وكأنها إنسان آلي (روبوت)، ولها برج قتالي معروف باسم "سينيتسا" يحتوي على مدفع عيار 100 ملم الذي يستطيع إطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدروع، ومدفع آلي عيار 30 ملم ومدفع رشاش. ويرى "سينيتسا" كل ما حول العربة في النهار والليل.