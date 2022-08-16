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https://sputnikarabic.ae/20220816/روسيا-توقع-عقودا-عسكرية-بأكثر-83-مليار-دولار-خلال-منتدى-آرميا---2022-1066479524.html
روسيا توقع عقودا عسكرية بأكثر من 8.3 مليار دولار خلال منتدى "آرميا - 2022"
روسيا توقع عقودا عسكرية بأكثر من 8.3 مليار دولار خلال منتدى "آرميا - 2022"
أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، اليوم الثلاثاء، توقيع ومنح عقود حكومية بأكثر من 500 مليار روبل (تقريبا 8.3 مليار دولار)، مع شركات المجمع... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T13:32+0000
2022-08-16T13:34+0000
رصد عسكري
آرميا 2022
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كوبينكا - سبوتنيك. وقال كريفوروتشكو: "اليوم، تم توقيع 7 عقود حكومية ومنح 29 عقدا، مع 26 شركة في المجمع الصناعي العسكري، بقيمة تزيد عن 500 مليار روبل. سيكون توقيع حزمة العقود، خطوة مهمة في تنفيذ برنامج التسلح الحكومي".كما تم الإعلان عن عقود بمبلغ مماثل، خلال مؤتمر "آرميا -2021"، بينما كان هذا الرقم في 2020، أكثر من 1.1 تريليون روبل (نحو 18 مليار دولار).وانطلقت في ضواحي موسكو، اليوم، فعاليات منتدى "آرميا - 2022"، وستستمر فعاليات المنتدى، الذي ينظم برعاية وزارة الدفاع الروسية، حتى 21 أغسطس/آب الجاري.ووفقا للنائب الأول لوزير الدفاع الروسي، روسلان تساليكوف، فإن حوالي 1500 شركة دفاعية ممثلة في المنتدى.
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رصد عسكري, آرميا 2022
رصد عسكري, آرميا 2022

روسيا توقع عقودا عسكرية بأكثر من 8.3 مليار دولار خلال منتدى "آرميا - 2022"

13:32 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 16.08.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمعرض "آرميا - 2022" الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة "باتريوت" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو
معرض آرميا - 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، اليوم الثلاثاء، توقيع ومنح عقود حكومية بأكثر من 500 مليار روبل (تقريبا 8.3 مليار دولار)، مع شركات المجمع الصناعي العسكري، وذلك خلال المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2022".
كوبينكا - سبوتنيك. وقال كريفوروتشكو: "اليوم، تم توقيع 7 عقود حكومية ومنح 29 عقدا، مع 26 شركة في المجمع الصناعي العسكري، بقيمة تزيد عن 500 مليار روبل. سيكون توقيع حزمة العقود، خطوة مهمة في تنفيذ برنامج التسلح الحكومي".

وأوضح أن هذه العقود ستمكن من إمداد القوات المسلحة الروسية بأكثر من 3700 نوع جديد من المعدات، وسيتم إجراء إصلاحات، مع تحديث أكثر من 100 وحدة من الأسلحة العسكرية والمعدات والخاصة.

كما تم الإعلان عن عقود بمبلغ مماثل، خلال مؤتمر "آرميا -2021"، بينما كان هذا الرقم في 2020، أكثر من 1.1 تريليون روبل (نحو 18 مليار دولار).
وانطلقت في ضواحي موسكو، اليوم، فعاليات منتدى "آرميا - 2022"، وستستمر فعاليات المنتدى، الذي ينظم برعاية وزارة الدفاع الروسية، حتى 21 أغسطس/آب الجاري.
ووفقا للنائب الأول لوزير الدفاع الروسي، روسلان تساليكوف، فإن حوالي 1500 شركة دفاعية ممثلة في المنتدى.
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