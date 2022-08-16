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https://sputnikarabic.ae/20220816/روسيا-مستعدة-لتصنيع-طائرتها-المقاتلة-الجديدة-من-الجيل-الخامس-بالتعاون-مع-دول-أخرى-1066457896.html
روسيا مستعدة لتصنيع طائرتها المقاتلة الجديدة من الجيل الخامس بالتعاون مع دول أخرى
روسيا مستعدة لتصنيع طائرتها المقاتلة الجديدة من الجيل الخامس بالتعاون مع دول أخرى
أعلن مسؤول روسي استعداد بلاده للدخول في تعاون مع الدول الأخرى لتصنيع طائرات "تشيك مات". 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T07:21+0000
2022-08-16T07:26+0000
سلاح روسيا
آرميا 2022
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وطائرة "تشيك مات" طائرة مقاتلة شبحية من الجيل الخامس بمحرك واحد. وقد أعلنت روسيا استعدادها لتصدير طائرات "تشيك مات" إلى الخارج. وأخيرا أعلن مسؤول استعداد روسيا لتصنيع طائرات "تشيك مات" بالتعاون مع الدول الأخرى.وقال دميتري شوغايف، رئيس هيئة التعاون العسكري التقني، لـ"سبوتنيك" في 16 أغسطس/آب: "أستطيع تأكيد إجراء المباحثات مع جهات أجنبية بشأن التعاون في إطار مشروع "تشيك مات".وأشار إلى أن مواصفات طائرة "تشيك مات" تدل على أنها قادرة على منافسة نظيراتها الأجنبية. وليس هذا فقط، بل تدل على تفوّقها.
https://sputnikarabic.ae/20220816/روسيا-تخترع-غواصة-استراتيجية-للنصف-الثاني-من-القرن-الـ21-1066455474.html
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سلاح روسيا, آرميا 2022

روسيا مستعدة لتصنيع طائرتها المقاتلة الجديدة من الجيل الخامس بالتعاون مع دول أخرى

07:21 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 07:26 GMT 16.08.2022)
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة سوخوي "تشيك ميت" (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021
مقاتلة سوخوي تشيك ميت (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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أعلن مسؤول روسي استعداد بلاده للدخول في تعاون مع الدول الأخرى لتصنيع طائرات "تشيك مات".
وطائرة "تشيك مات" طائرة مقاتلة شبحية من الجيل الخامس بمحرك واحد. وقد أعلنت روسيا استعدادها لتصدير طائرات "تشيك مات" إلى الخارج. وأخيرا أعلن مسؤول استعداد روسيا لتصنيع طائرات "تشيك مات" بالتعاون مع الدول الأخرى.
وقال دميتري شوغايف، رئيس هيئة التعاون العسكري التقني، لـ"سبوتنيك" في 16 أغسطس/آب: "أستطيع تأكيد إجراء المباحثات مع جهات أجنبية بشأن التعاون في إطار مشروع "تشيك مات".
وأشار إلى أن مواصفات طائرة "تشيك مات" تدل على أنها قادرة على منافسة نظيراتها الأجنبية. وليس هذا فقط، بل تدل على تفوّقها.
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