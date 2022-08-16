https://sputnikarabic.ae/20220816/روسيا-نظام-الإنذار-بالهجوم-الصاروخي-يؤدي-عمله-بنجاح-1066454880.html
روسيا.. نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي يؤدي عمله بنجاح
روسيا.. نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي يؤدي عمله بنجاح
أكد مصمم أجهزة رادار الإنذار المبكر أن نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي الذي تم إنشاؤه في روسيا يؤدي عمله بنجاح. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T04:45+0000
2022-08-16T04:45+0000
2022-08-16T04:45+0000
روسيا
سلاح روسيا
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ويضم نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي أجهزة الرادار التي ترصد السماء عند حدود روسيا بصفة مستمرة، وتسرع بإخبار الهيئات القيادية في حال اكتشاف ما ما يطير إلى روسيا.وخضع نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي للعملية التحديثية التطويرية في الفترة الأخيرة والتي تم إنجازها في العام الماضي عندما اجتاز النظام المعدل المحدّث اختبارا رسميا بنجاح.وأبلغ مدير نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي، سيرغي بويف، الصحفيين خلال معرض "آرميا 2022" أن شبكة أجهزة الرادار الموكل إليها مهمة اكتشاف الصواريخ المهاجمة تؤدي عملها بنجاح.ولا تتوقف روسيا، مع ذلك، عن تطوير نظام الإنذار المبكر من خلال تحديث راداراته وضم المزيد من أجهزة الرادار المتطورة من طراز "فورونيج" إليه. ويجب أن تظهر محطتا رادار جديدتان من طراز "فورونيج" في جنوب وشمال روسيا وفقا لما قاله بويف.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
روسيا.. نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي يؤدي عمله بنجاح
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أكد مصمم أجهزة رادار الإنذار المبكر أن نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي الذي تم إنشاؤه في روسيا يؤدي عمله بنجاح.
ويضم نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي أجهزة الرادار التي ترصد السماء عند حدود روسيا بصفة مستمرة، وتسرع بإخبار الهيئات القيادية في حال اكتشاف ما ما يطير إلى روسيا.
وخضع نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي للعملية التحديثية التطويرية في الفترة الأخيرة والتي تم إنجازها في العام الماضي عندما اجتاز النظام المعدل المحدّث اختبارا رسميا بنجاح.
وأبلغ
مدير نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي، سيرغي بويف، الصحفيين خلال معرض "آرميا 2022" أن شبكة أجهزة الرادار الموكل إليها مهمة اكتشاف الصواريخ المهاجمة تؤدي عملها بنجاح.
ولا تتوقف روسيا، مع ذلك، عن تطوير نظام الإنذار المبكر من خلال تحديث راداراته وضم المزيد من أجهزة الرادار المتطورة من طراز "فورونيج" إليه. ويجب أن تظهر محطتا رادار جديدتان من طراز "فورونيج" في جنوب وشمال روسيا وفقا لما قاله بويف.