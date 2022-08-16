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https://sputnikarabic.ae/20220816/زيلينسكي-يشكر-ماكرون-على-الدعم-الدفاعي-الكبير-الذي-قدمته-فرنسا-1066477624.html
زيلينسكي يشكر ماكرون على "الدعم الدفاعي الكبير" الذي قدمته فرنسا
زيلينسكي يشكر ماكرون على "الدعم الدفاعي الكبير" الذي قدمته فرنسا
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه قد ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تعزيز المساعدة المالية الشاملة لأوكرانيا". 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T12:58+0000
2022-08-16T13:06+0000
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وأوضح زيلينسكي عبر حسابه على "تويتر": "واصلت الحوار مع إيمانويل ماكرون، لقد أبلغته عن الوضع في الجبهة".كما أشار زيلينسكي إلى أنه قد تحدث مع ماكرون عما أسماه "الإرهاب النووي الروسي" في محطة زابوروجيه النووية، وشكره على الدعم الدفاعي الكبير".وتابع: "يجب زيادة ضغط العقوبات على روسيا".وأعلن رئيس مركز الدفاع الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، يوم أمس الاثنين، أن كييف تعد لاستفزاز واسع النطاق في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث استدعت ما يقرب من ألف عسكري من قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "من المعلوم أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تعد لاستفزازات واسعة النطاق في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ومن أجل تنفيذها، وصل فيلق من قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية إلى مدينة نيكوبول بمقاطعة دنيبروبتروفسك، يصل قوامه إلى ألف عسكري، ومجهز بمعدات حماية خاصة للتنفيذ في ظروف التلوث الإشعاعي للمنطقة، وكذلك وسائل الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي والسيطرة".
https://sputnikarabic.ae/20220812/الخارجية-الروسية-موقف-غوتيريش-بشأن-محطة-زابوروجيه-يثير-تساؤلات--1066348272.html
https://sputnikarabic.ae/20220812/تعزيز-الدفاعات-الجوية-في-محيط-محطة-زابوروجيه-1066338111.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا

زيلينسكي يشكر ماكرون على "الدعم الدفاعي الكبير" الذي قدمته فرنسا

12:58 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 13:06 GMT 16.08.2022)
© AP Photo / Natacha Pisarenkoفلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون
فلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه قد ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تعزيز المساعدة المالية الشاملة لأوكرانيا".
وأوضح زيلينسكي عبر حسابه على "تويتر": "واصلت الحوار مع إيمانويل ماكرون، لقد أبلغته عن الوضع في الجبهة".
كما أشار زيلينسكي إلى أنه قد تحدث مع ماكرون عما أسماه "الإرهاب النووي الروسي" في محطة زابوروجيه النووية، وشكره على الدعم الدفاعي الكبير".
"ناقشنا تعزيز المساعدة المالية الكلية والتحديات في مجال الأمن الغذائي".
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
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12 أغسطس, 17:10 GMT
وتابع: "يجب زيادة ضغط العقوبات على روسيا".
وأعلن رئيس مركز الدفاع الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، يوم أمس الاثنين، أن كييف تعد لاستفزاز واسع النطاق في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث استدعت ما يقرب من ألف عسكري من قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
تعزيز الدفاعات الجوية في محيط محطة زابوروجيه
12 أغسطس, 12:57 GMT
وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "من المعلوم أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تعد لاستفزازات واسعة النطاق في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ومن أجل تنفيذها، وصل فيلق من قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية إلى مدينة نيكوبول بمقاطعة دنيبروبتروفسك، يصل قوامه إلى ألف عسكري، ومجهز بمعدات حماية خاصة للتنفيذ في ظروف التلوث الإشعاعي للمنطقة، وكذلك وسائل الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي والسيطرة".
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