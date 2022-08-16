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https://sputnikarabic.ae/20220816/شركة-تلغرام-تطلق-ميزات-جديدة-على-تطبيقها-1066498174.html
شركة "تلغرام" تطلق ميزات جديدة على تطبيقها
شركة "تلغرام" تطلق ميزات جديدة على تطبيقها
أطلقت شركة "تليغرام" مميزات جديدة نالت إعجاب المستخدمين أبرزها الرموز التعبيرية المتحركة. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T21:40+0000
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ويتمتع تطبيق "تلغرام" بشعبية واسعة بين أحدث شركات التكنولوجيا على مستوى العالم، خاصة أن عدد مستخدمي التطبيق تجاوز تجاوز 700 مليون مستخدم شهريا، بحسب ما أعلنت الشركة في يونيو/حزيران الماضي.يذكر أن عدد مستخدمي التطبيق في 2013 كان 100 ألف مستخدم نشط سنويا، قبل أن يرتفع ليصل إلى 100 مليون مستخدم في عام 2016، حسبما يقول موقع "عالم التقنية".ولفت الموقع إلى أن شركة "تلغرام" هي منظمة غير ربحية، وهي توفر خدمة تشفير كاملة للرسائل مثل تطبيق "واتساب".وتواصل الشركة تقديم ميزات جديدة لتوفير أفضل خدمة لمستخدمي تطبيقها، وأبرزها الرموز التعبيرية والرسوم المتحركة التي يمكن استخدامها في المجموعات والصفحات، وهو ما يساهم في زيادة عدد المستخدمين في المستقبل.وأعلنت الشركة مؤخرا إطلاق تطبيق مدفوع يكلف نحو 8 دولارات شهريا، يمكن تحميله من خلال متجر التطبيقات الخاص بالشركة فقط، مشيرة إلى أنه يتيح الوصول إلى ميزات إضافية أبرزها تنزيل ملفات تصل إلى 4 غيغابايت بأقصى سرعة والتعرف على الرسائل الصوتية، إضافة إلى أدوات إدارة دردشة إضافية، وصور رمزية نشطة للفيديو.
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https://sputnikarabic.ae/20220620/تلغرام-تطلق-تطبيقا-مدفوعا-بميزات-رائعة-1063891088.html
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منوعات

شركة "تلغرام" تطلق ميزات جديدة على تطبيقها

21:40 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 21:41 GMT 16.08.2022)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaتلغرام
تلغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أطلقت شركة "تليغرام" مميزات جديدة نالت إعجاب المستخدمين أبرزها الرموز التعبيرية المتحركة.
ويتمتع تطبيق "تلغرام" بشعبية واسعة بين أحدث شركات التكنولوجيا على مستوى العالم، خاصة أن عدد مستخدمي التطبيق تجاوز تجاوز 700 مليون مستخدم شهريا، بحسب ما أعلنت الشركة في يونيو/حزيران الماضي.
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يذكر أن عدد مستخدمي التطبيق في 2013 كان 100 ألف مستخدم نشط سنويا، قبل أن يرتفع ليصل إلى 100 مليون مستخدم في عام 2016، حسبما يقول موقع "عالم التقنية".
ولفت الموقع إلى أن شركة "تلغرام" هي منظمة غير ربحية، وهي توفر خدمة تشفير كاملة للرسائل مثل تطبيق "واتساب".
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وتواصل الشركة تقديم ميزات جديدة لتوفير أفضل خدمة لمستخدمي تطبيقها، وأبرزها الرموز التعبيرية والرسوم المتحركة التي يمكن استخدامها في المجموعات والصفحات، وهو ما يساهم في زيادة عدد المستخدمين في المستقبل.
وأعلنت الشركة مؤخرا إطلاق تطبيق مدفوع يكلف نحو 8 دولارات شهريا، يمكن تحميله من خلال متجر التطبيقات الخاص بالشركة فقط، مشيرة إلى أنه يتيح الوصول إلى ميزات إضافية أبرزها تنزيل ملفات تصل إلى 4 غيغابايت بأقصى سرعة والتعرف على الرسائل الصوتية، إضافة إلى أدوات إدارة دردشة إضافية، وصور رمزية نشطة للفيديو.
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