https://sputnikarabic.ae/20220816/شويغو-الناتو-أسقط-الأقنعة-ولم-يعد-الطابع-العدواني-للحلف-مخفيا-1066460803.html
شويغو: الناتو أسقط الأقنعة ولم يعد الطابع العدواني للحلف مخفيا
شويغو: الناتو أسقط الأقنعة ولم يعد الطابع العدواني للحلف مخفيا
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن حلف "الناتو" ألقى أقنعته، مؤكدا أن الطبيعة العدوانية للكتلة لم تعد مخفية وتم تعزيز الادعاء بالهيمنة العالمية. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T08:32+0000
2022-08-16T08:32+0000
2022-08-16T08:39+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
آرميا 2022
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وقال شويغو في افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي كجزء من المنتدى العسكري التقني "آرميا-2022"، اليوم الثلاثاء: "الناتو أسقط أقنعته. لم تعد الطبيعة العدوانية للكتلة مختبئة وراء الصياغات المتعلقة بالتوجه الدفاعي الحصري لأنشطة التحالف. واليوم، تم تحديد مطالبات الهيمنة العالمية في وثائق التخطيط الاستراتيجي للتحالف". مشيرا إلى أن أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ مدرجة في نطاق مصالح الحلف.وتابع شويغو قائلا إن نظام الأمن العالمي يتغير جذريا، والهيمنة غير المشروطة للولايات المتحدة وحلفائها أصبحت شيئا من الماضي. وقال: "ينعقد هذا المؤتمر في سياق تغيير جذري في نظام الأمن العالمي والإقليمي. أصبحت الهيمنة غير المشروطة للولايات المتحدة وحلفائها شيئًا من الماضي".ويعقد مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، وهو منتدى سنوي برعاية وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي، ويعقد المنتدى منذ عام 2012.
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روسيا, آرميا 2022
شويغو: الناتو أسقط الأقنعة ولم يعد الطابع العدواني للحلف مخفيا
08:32 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 08:39 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن حلف "الناتو" ألقى أقنعته، مؤكدا أن الطبيعة العدوانية للكتلة لم تعد مخفية وتم تعزيز الادعاء بالهيمنة العالمية.
وقال شويغو في افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي كجزء من المنتدى العسكري التقني "آرميا-2022"
، اليوم الثلاثاء: "الناتو أسقط أقنعته. لم تعد الطبيعة العدوانية للكتلة مختبئة وراء الصياغات المتعلقة بالتوجه الدفاعي الحصري لأنشطة التحالف. واليوم، تم تحديد مطالبات الهيمنة العالمية في وثائق التخطيط الاستراتيجي للتحالف".
مشيرا إلى أن أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ مدرجة في نطاق مصالح الحلف.
مضيفا أنه ووفقا للغرب يجب استبدال النظام الحالي للعلاقات الدولية بما يسمى بالنظام العالمي القائم على القواعد. وقال "المنطق هنا بسيط ومهدد. فإما أن يفقد المرشح "الشركاء الديمقراطيين" في التحالف ويُزعم أنه على "الجانب الصحيح من التاريخ" أو أنها تدخل في فئة ما يسمى بالأنظمة الاستبدادية، والتي يمكن ضدها تطبيق أي تدابير للتأثير، حتى الضغط الشديد".
وتابع شويغو قائلا إن نظام الأمن العالمي يتغير جذريا، والهيمنة غير المشروطة
للولايات المتحدة وحلفائها أصبحت شيئا من الماضي. وقال: "ينعقد هذا المؤتمر في سياق تغيير جذري في نظام الأمن العالمي والإقليمي. أصبحت الهيمنة غير المشروطة للولايات المتحدة وحلفائها شيئًا من الماضي".
ويعقد مؤتمر
موسكو العاشر للأمن الدولي، وهو منتدى سنوي برعاية وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي، ويعقد المنتدى منذ عام 2012.