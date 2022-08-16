https://sputnikarabic.ae/20220816/شويغو-سورية-بلد-صديق-لروسيا-ولا-تقتصر-العلاقات-بيننا-على-محاربة-الإرهاب-1066480071.html
شويغو: سوريا بلد صديق لروسيا والعلاقات بيننا لا تقتصر على محاربة الإرهاب
شويغو: سوريا بلد صديق لروسيا والعلاقات بيننا لا تقتصر على محاربة الإرهاب
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء ثبات مواقف بلاده تجاه الشعب السوري، مشيراً إلى علاقات الصداقة المتينة بين روسيا وسوريا. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T13:42+0000
2022-08-16T13:42+0000
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وصرح شويغو خلال لقائه اليوم وزير الدفاع العماد علي محمود عباس على هامش مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي: "سوريا بلد صديق لروسيا ولا تقتصر العلاقات بيننا على محاربة الإرهاب بصورة مشتركة فحسب بل حققنا الانتصار على الإرهاب الدولي معاً وهو ما لم تحققه التحالفات الغربية الأخرى بقيادة الولايات المتحدة"، حسبما نشرته الوكالة السورية للأنباء "سانا".وتابع:من جانبه قال العماد عباس: "إن مشاركة سوريا في مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي تؤكد وقوفنا إلى جانب الأصدقاء الحقيقيين في روسيا كما وقفوا إلى جانبنا في الصعوبات التي واجهتنا".كما أكد الوزيران أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين سوريا وروسيا فيما يتعلق بمواصلة مكافحة الإرهاب الدولي وزيادة التعاون في جميع المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20220816/الدفاع-الإيرانية-بلادنا-ستواصل-السعي-لمنطقة-منزوعة-السلاح-النووي-في-الشرق-الأوسط-1066469112.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, رصد عسكري, آرميا 2022
أخبار سوريا اليوم, روسيا, رصد عسكري, آرميا 2022
شويغو: سوريا بلد صديق لروسيا والعلاقات بيننا لا تقتصر على محاربة الإرهاب
13:42 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 13:45 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء ثبات مواقف بلاده تجاه الشعب السوري، مشيراً إلى علاقات الصداقة المتينة بين روسيا وسوريا.
وصرح شويغو خلال لقائه اليوم وزير الدفاع العماد علي محمود عباس على هامش مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي: "سوريا بلد صديق لروسيا ولا تقتصر العلاقات بيننا على محاربة الإرهاب بصورة مشتركة فحسب بل حققنا الانتصار على الإرهاب الدولي معاً وهو ما لم تحققه التحالفات الغربية الأخرى بقيادة الولايات المتحدة"، حسبما نشرته الوكالة السورية للأنباء "سانا
".
"الأحداث في سوريا تتسم بأهمية خاصة بالنسبة لروسيا وكذلك عملية إعادة الإعمار فيها".
من جانبه قال العماد عباس: "إن مشاركة سوريا في مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي تؤكد وقوفنا إلى جانب الأصدقاء الحقيقيين في روسيا كما وقفوا إلى جانبنا في الصعوبات التي واجهتنا".
وأضاف: "إننا نبذل حالياً مع الأصدقاء الروس جهوداً كبيرة وما تم إنجازه جاء نتيجة لجهود شعبنا وجيشنا ومساندة هؤلاء الأصدقاء معرباً عن ثقته بأن المؤتمر سيخرج بقرارات وأفكار جديدة لتعزيز الأمن الدولي وهو ما يتوجب على الجميع العمل من أجله".
كما أكد الوزيران أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين سوريا وروسيا فيما يتعلق بمواصلة مكافحة الإرهاب الدولي وزيادة التعاون في جميع المجالات.