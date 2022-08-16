https://sputnikarabic.ae/20220816/صحيفة-إسرائيل-تعترف-بقتل-5-أطفال-بعدما-قالت-إنهم-قتلوا-نتيجة-صاروخ-لحركة-الجهاد-1066465681.html
صحيفة: إسرائيل تعترف بقتل 5 أطفال بعدما قالت إنهم قتلوا نتيجة صاروخ لحركة "الجهاد"
صحيفة: إسرائيل تعترف بقتل 5 أطفال بعدما قالت إنهم قتلوا نتيجة صاروخ لحركة "الجهاد"
أقر مسؤولون أمنيون إسرائيليون بأن إسرائيل مسؤولة عن مقتل خمسة أطفال، في اليوم الأخير من الأعمال العدائية الأخيرة مع حركة "الجهاد الإسلامي"، هذا الشهر. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T10:02+0000
2022-08-16T10:02+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
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وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "خلُص تحقيق للجيش في الحادث، الذي وقع في 7 أغسطس/آب في مقبرة الفالوجة شرقي جباليا، إلى مقتل القاصرين بغارة جوية إسرائيلية، حسبما أكدت عدة مصادر دفاعية".وتابعت: "مباشرة بعد وفاتهم، قال العديد من كبار الضباط إن الخمسة قتلوا على الأرجح بصاروخ غير ملائم للجهاد الإسلامي".والضحايا الخمسة هم: جميل نجم الدين نجم (3 أعوام)، وجميل إيهاب نجم (13 عاما)، ومحمد صلاح نجم (16 عاما)، وحامد حيدر نجم (16 عاما)، ونظمي أبو كرش (15 عامًا).وأضافت "هآرتس": "وفقًا لمجلس اللاجئين النرويجي، فقد شارك ثلاثة منهم في السابق في برنامج دعم لضحايا الصدمات في غزة".وأضاف أن "الجيش يُحقق في جميع أعماله خلال العملية، ولا يزال التحقيق جاريا في حادثة المقبرة".وعلى مدار ثلاثة أيام (من 5 وحتى 7 أغسطس الجاري) شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، أسفرت، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 49 شخصا بينهم 17 طفلا و4 سيدات و360 إصابة بجراح مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20220806/بينهم-أطفال-ومسنة-الصحة-الفلسطينية-تعلن-ارتفاع-عدد-قتلى-الغارات-على-قطاع-غزة-إلى-24-قتيلا-1066088947.html
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أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
صحيفة: إسرائيل تعترف بقتل 5 أطفال بعدما قالت إنهم قتلوا نتيجة صاروخ لحركة "الجهاد"
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أقر مسؤولون أمنيون إسرائيليون بأن إسرائيل مسؤولة عن مقتل خمسة أطفال، في اليوم الأخير من الأعمال العدائية الأخيرة مع حركة "الجهاد الإسلامي"، هذا الشهر.
وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية
: "خلُص تحقيق للجيش في الحادث، الذي وقع في 7 أغسطس/آب في مقبرة الفالوجة شرقي جباليا، إلى مقتل القاصرين بغارة جوية إسرائيلية، حسبما أكدت عدة مصادر دفاعية".
وتابعت: "مباشرة بعد وفاتهم، قال العديد من كبار الضباط إن الخمسة قتلوا على الأرجح بصاروخ غير ملائم للجهاد الإسلامي".
والضحايا الخمسة هم: جميل نجم الدين نجم (3 أعوام)، وجميل إيهاب نجم (13 عاما)، ومحمد صلاح نجم (16 عاما)، وحامد حيدر نجم (16 عاما)، ونظمي أبو كرش (15 عامًا).
وأضافت "هآرتس": "وفقًا لمجلس اللاجئين النرويجي، فقد شارك ثلاثة منهم في السابق في برنامج دعم لضحايا الصدمات في غزة".
ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي تعليقه على الغارة بقوله: "هاجم الجيش أهدافًا عسكرية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، خلال عملياته، بذل الجيش الإسرائيلي كل جهد معقول لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والممتلكات المدنية قدر الإمكان".
وأضاف أن "الجيش يُحقق في جميع أعماله خلال العملية، ولا يزال التحقيق جاريا في حادثة المقبرة".
وعلى مدار ثلاثة أيام (من 5 وحتى 7 أغسطس الجاري) شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، أسفرت، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 49 شخصا بينهم 17 طفلا و4 سيدات و360 إصابة بجراح مختلفة.