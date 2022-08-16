https://sputnikarabic.ae/20220816/صناعة-روسية-كلب-آلي-قادر-على-حمل-الأسلحة-وإطلاقها-يثير-اهتماما-واسعا-1066485353.html
صناعة روسية... كلب آلي قادر على حمل الأسلحة وإطلاقها يثير اهتماما واسعا
صناعة روسية... كلب آلي قادر على حمل الأسلحة وإطلاقها يثير اهتماما واسعا
أثار كلب آلي مسلح طوره مهندسون روس، اهتماما واسعا خلال عرضه في المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش الروسي "آرميا 2022". 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T15:11+0000
2022-08-16T15:11+0000
2022-08-16T15:25+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقال متحدث باسم الفريق الذي طور الروبوت إن الكلب الآلي يمكن أن يعمل في سيناريوهات عسكرية أو مدنية، كما يمكنه التنقل عبر المناطق التي مزقتها الحرب لتوصيل الأدوية ومسح المناطق المحيطة، ويمكنه أيضا نقل الأسلحة أو إطلاق النار.وخطف الروبوت من طراز M-81 أنظار الكثيرين، كما تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديوهات له على نطاق واسع، معبرين عن انبهارهم به.وعن سبب تصميم الروبوت على شكل كلب، قال المطورون إن هذا النوع من الآلات استمدت بعض مزاياها المميزة من عالم الحيوان لتكون قادرة على القيام بمهام معينة، ولهذا السبب فهي تشبه الكلاب وخاصة في حركتها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
صناعة روسية... كلب آلي قادر على حمل الأسلحة وإطلاقها يثير اهتماما واسعا
15:11 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 15:25 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
أثار كلب آلي مسلح طوره مهندسون روس، اهتماما واسعا خلال عرضه في المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش الروسي "آرميا 2022".
وقال متحدث باسم الفريق الذي طور الروبوت إن الكلب الآلي يمكن أن يعمل في سيناريوهات عسكرية أو مدنية، كما يمكنه التنقل عبر المناطق التي مزقتها الحرب لتوصيل الأدوية ومسح المناطق المحيطة، ويمكنه أيضا نقل الأسلحة أو إطلاق النار.
وخطف الروبوت من طراز M-81 أنظار الكثيرين، كما تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديوهات له على نطاق واسع، معبرين عن انبهارهم به.
وعن سبب تصميم الروبوت على شكل كلب، قال المطورون إن هذا النوع من الآلات استمدت بعض مزاياها المميزة من عالم الحيوان لتكون قادرة على القيام بمهام معينة، ولهذا السبب فهي تشبه الكلاب وخاصة في حركتها.