https://sputnikarabic.ae/20220816/عبد-اللهيان-أمريكا-وافقت-على-مقترحين-لنا-والمفاوضات-لم-تؤثر-على-حياة-المواطنين-1066457185.html
عبد اللهيان: أمريكا وافقت على مقترحين لنا والمفاوضات لم تؤثر على حياة المواطنين
عبد اللهيان: أمريكا وافقت على مقترحين لنا والمفاوضات لم تؤثر على حياة المواطنين
قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين، إن أمريكا وافقت بشكل شفهي على اقتراحين لإيران. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T07:01+0000
2022-08-16T07:01+0000
2022-08-16T07:01+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1064556866_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_fa615688df3da55ed55d62f83df63e4e.jpg
وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، كان مقررا إرسال المقترحات النهائية بحلول منتصف ليل أمس. وتابع عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة يوم الصحفي، أن مفاوضات فيينا لم تؤثر على حياة المواطنين. وأوضح أن "خطة العمل الشاملة المشتركة هي نتيجة شهور من الجهود التي بذلها زملاؤنا في وزارة الخارجية، والتي يمكن أن تكون لها أيضًا إشكاليات أساسية كوثيقة. لكن ما يهمنا هو التحقق ويجب القيام به". وقال عبد اللهيان إن أمريكا تريد حل مشاكلها في المفاوضات "لا نريد عقد اتفاق ثم نقول إن خطوطنا الحمراء لم تحترم. يجب أن يحدث تطور إيجابي في حياة الشعب".وفي 4 أغسطس/ آب الحالي، استؤنفت عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، إذ جرت المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1064556866_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_3d6c6718a17ce8876af6d761aabe7f77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
عبد اللهيان: أمريكا وافقت على مقترحين لنا والمفاوضات لم تؤثر على حياة المواطنين
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين، إن أمريكا وافقت بشكل شفهي على اقتراحين لإيران.
وحسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية، كان مقررا إرسال المقترحات النهائية بحلول منتصف ليل أمس.
وتابع عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة يوم الصحفي، أن مفاوضات فيينا لم تؤثر على حياة المواطنين.
وأوضح أن "خطة العمل الشاملة المشتركة هي نتيجة شهور من الجهود التي بذلها زملاؤنا في وزارة الخارجية، والتي يمكن أن تكون لها أيضًا إشكاليات أساسية كوثيقة. لكن ما يهمنا هو التحقق ويجب القيام به".
وقال عبد اللهيان إن أمريكا تريد حل مشاكلها في المفاوضات "لا نريد عقد اتفاق ثم نقول إن خطوطنا الحمراء لم تحترم. يجب أن يحدث تطور إيجابي في حياة الشعب".
وفي 4 أغسطس/ آب الحالي، استؤنفت عملية التفاوض
لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، إذ جرت المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.