عربي
https://sputnikarabic.ae/20220816/عبد-اللهيان-أمريكا-وافقت-على-مقترحين-لنا-والمفاوضات-لم-تؤثر-على-حياة-المواطنين-1066457185.html
عبد اللهيان: أمريكا وافقت على مقترحين لنا والمفاوضات لم تؤثر على حياة المواطنين
عبد اللهيان: أمريكا وافقت على مقترحين لنا والمفاوضات لم تؤثر على حياة المواطنين
قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين، إن أمريكا وافقت بشكل شفهي على اقتراحين لإيران. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T07:01+0000
2022-08-16T07:01+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1064556866_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_fa615688df3da55ed55d62f83df63e4e.jpg
وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، كان مقررا إرسال المقترحات النهائية بحلول منتصف ليل أمس. وتابع عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة يوم الصحفي، أن مفاوضات فيينا لم تؤثر على حياة المواطنين. وأوضح أن "خطة العمل الشاملة المشتركة هي نتيجة شهور من الجهود التي بذلها زملاؤنا في وزارة الخارجية، والتي يمكن أن تكون لها أيضًا إشكاليات أساسية كوثيقة. لكن ما يهمنا هو التحقق ويجب القيام به". وقال عبد اللهيان إن أمريكا تريد حل مشاكلها في المفاوضات "لا نريد عقد اتفاق ثم نقول إن خطوطنا الحمراء لم تحترم. يجب أن يحدث تطور إيجابي في حياة الشعب".وفي 4 أغسطس/ آب الحالي، استؤنفت عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، إذ جرت المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1064556866_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_3d6c6718a17ce8876af6d761aabe7f77.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

عبد اللهيان: أمريكا وافقت على مقترحين لنا والمفاوضات لم تؤثر على حياة المواطنين

07:01 GMT 16.08.2022
© Sputnik . Ali Hashemمؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين، إن أمريكا وافقت بشكل شفهي على اقتراحين لإيران.
وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، كان مقررا إرسال المقترحات النهائية بحلول منتصف ليل أمس.
وتابع عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة يوم الصحفي، أن مفاوضات فيينا لم تؤثر على حياة المواطنين.
وأوضح أن "خطة العمل الشاملة المشتركة هي نتيجة شهور من الجهود التي بذلها زملاؤنا في وزارة الخارجية، والتي يمكن أن تكون لها أيضًا إشكاليات أساسية كوثيقة. لكن ما يهمنا هو التحقق ويجب القيام به".
وقال عبد اللهيان إن أمريكا تريد حل مشاكلها في المفاوضات "لا نريد عقد اتفاق ثم نقول إن خطوطنا الحمراء لم تحترم. يجب أن يحدث تطور إيجابي في حياة الشعب".
وفي 4 أغسطس/ آب الحالي، استؤنفت عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، إذ جرت المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала